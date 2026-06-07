Piazza San Carlo danza con Roberto Bolle: duemila allievi protagonisti di "Ballo in Bianco" [FOTO]

Piazza San Carlo trasformata in una grande sala da ballo a cielo aperto per l'edizione 2026 di "Ballo in Bianco", l'evento ideato da Roberto Bolle che ha richiamato nel centro di Torino migliaia di persone tra partecipanti e spettatori.

Fin dalle prime ore della mattinata il "salotto" della città si è riempito di giovani danzatrici e danzatori provenienti da tutta Italia. Circa duemila allievi, di età compresa tra i 10 e i 30 anni, hanno preso posto davanti alla sbarra indossando il tradizionale total white richiesto dal dress code della manifestazione.

A guidare la grande lezione collettiva è stato lo stesso Roberto Bolle, affiancato per l'occasione da Nicoletta Manni, étoile del Teatro alla Scala. Insieme hanno condotto esercizi e coreografie che hanno coinvolto l'intera piazza, trasformando il centro cittadino in un suggestivo palcoscenico all'aperto.

L'iniziativa ha registrato numeri da record. Le richieste di partecipazione hanno infatti superato quota tremila, ma per ragioni organizzative e di sicurezza non è stato possibile accogliere tutte le domande. Un dato che conferma il crescente successo della manifestazione. Alla vigilia dell'evento lo stesso Bolle aveva sottolineato come l'interesse fosse tale da poter riempire idealmente due piazze San Carlo.

Nato con l'obiettivo di portare la danza fuori dai teatri e avvicinare un pubblico sempre più ampio a questa disciplina, "Ballo in Bianco" rappresenta anche un momento di incontro tra scuole, insegnanti e giovani allievi provenienti da ogni parte del Paese.

"Celebriamo la danza e la passione che ci accomuna", aveva spiegato Roberto Bolle presentando l'iniziativa. "Ma celebriamo anche il lavoro, la disciplina, l'impegno quotidiano e tutti quei valori che si nascondono dietro ogni spettacolo e ogni esibizione".

L'evento è stato realizzato in collaborazione con AssoDanza Italia e ha confermato ancora una volta il forte legame tra Torino e la grande danza, regalando alla città una mattinata di spettacolo, eleganza e partecipazione.