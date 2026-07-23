Dal sentiero dei Romani alle storie di oggi: Scritto Misto fa tappa ad Usseaux

Si aggiungono i passi, ai libri e alla musica, nel fine settimana in arrivo di Scritto Misto, Festival di Libri e Musica, che di svolgerà questa volta ad Usseaux. Il primo evento in programma infatti è la passeggiata storica e musicale ‘Lungo la via dei Romani’, con partenza alle 10 di sabato 25 luglio dalla piazzetta della borgata Laux. “L’evento ribadisce la territorialità di Scritto Misto, evento che promuove la cultura ma anche il territorio della Valle Chisone”, ribadisce Deborah Severini, curatrice del festival. Lungo il percorso di circa 2 ore (100 m di dislivello), i camminatori saranno accompagnati da Davide Rosso, storico e direttore della Fondazione centro culturale valdese, e dalla musica di Dino Tron. La partecipazione è gratuita ma è obbligatorio prenotare al numero 339 8316786.

Nel Punto Museo di via Brunetta d’Usseaux 53, in centro paese, si svolgeranno invece gli appuntamenti con gli autori e i musicisti che seguiranno il filo conduttore: ‘Umano/Disumano’. Si partirà alle 16,30 con il vescovo Derio Olivero che presenterà ‘Grati e fiduciosi’ (Effatà) e Mariapia Veladiano – già vincitrice del Premio Italo Calvino e finalista al Premio Strega – che parlerà del suo ultimo libro ‘Dio della polvere’ (Guanda). Modererà l’incontro Gina Forgia della libreria Volare di Pinerolo. Gli ospiti musicali della giornata saranno le ‘Melodie d’Archi’, dirette dal maestro Guido Neri, che eseguiranno brani dal loro repertorio classico.

Il giorno successivo si tornerà alle 16,30 al Punto Museo per incontrare Laidi Kertusha, il ‘Testimone della storia’ di questa edizione del Festival. “Con il suo violino, e a bordo di un peschereccio, Kertusha è giunto in Italia durante le ondate migratorie dall’Albania degli anni Novanta. Musicista, ora è anche consulente del lavoro. La sua storia è una testimonianza come gli immigrati, con le loro competenze e la loro umanità, rappresentino un valore aggiunto per il nostro Paese” introduce Severini. Le sue vicende verranno raccontate dallo stesso protagonista in un dialogo con Davide Rosso.

Toccherà poi a Bruna Peyrot, presidente della Fondazione centro culturale valdese, presentare il suo ‘Valdesi. Donne e uomini nella Storia’ (Claudiana) in un confronto con lo storico Gianni Oliva.

L’offerta musicale della giornata sarà curata dallo stesso Laidi Kertusha che eseguirà, con il cantautore Giovanni Battaglino, un repertorio di musiche popolari.

L’ingresso agli appuntamenti di Scritto Misto è libero.