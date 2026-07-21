Savina Neirotti è la nuova Presidente della Fondazione Unione Musicale di Torino, eletta all’unanimità dal Consiglio Direttivo il giorno 20 luglio 2026, succedendo alla presidenza dopo Angelo Benessia, recentemente scomparso.

Il Consiglio ricorda con gratitudine l’avvocato Benessia per aver guidato l’Unione Musicale dal 2001 al 2008 e dal 2015 al 2026, contribuendo in modo determinante a consolidarne il prestigio e il ruolo di riferimento nel panorama musicale cittadino e nazionale.

Torinese, nata a Genova nel 1971, Savina Neirotti è progettista culturale e consulente. Da oltre vent'anni idea, sviluppa e dirige programmi di alta formazione dedicati ad autori, registi, produttori e artisti, promuovendo percorsi di crescita professionale e reti di collaborazione di respiro internazionale.

Laureata in Filosofia, ha completato il primo anno del Master in Estetica presso la University of Pennsylvania. Ha iniziato il proprio percorso professionale nell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, dove dal 1995 al 2001 è stata responsabile dell'Ufficio Stampa e Comunicazione, occupandosi anche delle attività educational dell’Orchestra.

Ha ideato, sviluppato e diretto il TorinoFilmLab per il Museo Nazionale del Cinema, oggi riconosciuto tra i principali programmi internazionali per lo sviluppo di sceneggiature e progetti cinematografici. Per la Biennale di Venezia è Head of Programme di Biennale College Cinema e Biennale College Cinema Immersive e accompagna lo sviluppo di Biennale College Blend, programmi dedicati alla formazione e alla produzione di opere innovative e al sostegno di nuove generazioni di autori e artisti provenienti da tutto il mondo. È inoltre Content Curator del Venice Production Bridge, il mercato professionale della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.

Il legame con l’Unione Musicale risale alla seconda metà degli anni Novanta: dal 1995 al 1999 ha collaborato con la testata I Concerti dell’Unione Musicale e, dal 1999 al 2002, con Sistema Musica, seguendo da vicino le stagioni concertistiche torinesi e la vita musicale della città. Da allora ha mantenuto un rapporto di costante vicinanza con la Fondazione, di cui è un’attenta e appassionata frequentatrice.

«Ho accolto questo incarico – afferma la Presidente Neirotti – perché riconosco in questa istituzione un’idea di cultura che sento profondamente mia: un luogo in cui artisti e pubblico si incontrano attraverso la musica e in cui la ricerca, il dialogo e la condivisione alimentano curiosità, conoscenza e senso di comunità.

Ringrazio il Consiglio Direttivo per la fiducia. Il mio primo pensiero va al pubblico, agli artisti, ai sostenitori, ai partner e a tutte le persone che, ogni giorno, fanno vivere l’Unione Musicale. Inizio questo percorso con entusiasmo e con un forte senso di responsabilità: custodire una storia importante e contribuire, insieme, a scriverne i prossimi capitoli».