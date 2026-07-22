Pralibro e le sfide della contemporaneità: un mese di incontri e laboratori

Da sabato 25 luglio torna Pralibro, per quasi un mese, fino al 22 agosto, il Tempio valdese di Borgo Ghigo a Prali ospiterà incontri a ingresso libero con autrici e autori, laboratori, musica, teatro e una libreria temporanea aperta per tutta la durata della manifestazione.

Tra le principali novità dell’edizione 2026 un programma che affianca alla narrativa temi di stretta attualità. Si parlerà di guerra e Medio Oriente con Asmae Dachan, di lavoro con Niccolò Zancan, di memoria con Gustavo Zagrebelsky e di futuro attraverso l’istruzione con Barbara Cortinovis e Mariella Solonia e anche di ambiente e cambiamento climatico con Paolo Vineis e Luca Severino. Sempre a tema ambiente, dopo la presentazione del libro ‘Cieli Neri’ di Irene Borgna, si terrà una serata dedicata all’osservazione del cielo.

Si amplia anche lo spazio dedicato ai più giovani, con laboratori quotidiani dedicati ai bambini e ai ragazzi, oltre a una mostra di illustrazioni sulla lettura con i dipinti di Luca Carlini.

Il programma prevede inoltre momenti di cinema, grazie alla proiezione del documentario Ivana alla presenza della regista Farian Sabahi, e con appuntamenti musicali che accompagneranno la rassegna estiva.

Il festival sarà raccontato da ‘Radio Beckwith Evangelica’ con dirette audio e video da Prali.

Per il programma completo, cliccare qui.