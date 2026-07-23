A Moncenisio un pomeriggio di musica, alla riscoperta delle tradizioni

La musica che racconta le nostre montagne, le nostre tradizioni e la nostra identità è pronta a risuonare in uno degli angoli più suggestivi delle Alpi. Domenica 2 agosto, a partire dalle ore 15.30, l'area Sportiva di Ferrera Moncenisio ospiterà la nuova edizione di Moncenisio InCanto – Festival delle Canzoni Popolari. Un appuntamento imperdibile per gli amanti delle radici locali, pensato per unire generazioni diverse attraverso il calore delle melodie tradizionali nello straordinario panorama della Val di Susa.

Sul palco si alterneranno artisti di rilievo del panorama folk: Le Nostre Valli, I Giuvu d'na Volta, Elisa Pisotti, Giorgia Foti e Le Voci di Montagna. A condurre il pomeriggio di festa sarà Ilaria Salzotto. L'iniziativa rappresenta un'occasione unica per vivere un pomeriggio all'insegna della cultura e della convivialità, celebrando le comunità che custodiscono con orgoglio la storia del territorio. L'appuntamento è aperto a tutti con ingresso gratuito: un invito a condividere la passione per le melodie d'insieme nello scenario unico delle valli piemontesi.