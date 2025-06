Moncalieri: buche e asfalto rovinato in via Cavour. La rabbia dei residenti

L'asfalto sconnesso di via Cavour, con avvallamenti e buche che rischiano di mettere in pericolo la sicurezza delle gomme di auto e moto (ma anche dei pedoni che provano ad attraversare in certi tratti), è stato denunciato da diversi residenti di Moncalieri.

A giorni il via al cantiere Iren

Sulla questione e sulla competenza dell'intervento di ripristino, ha fatto chiarezza l'assessore ai Lavori pubblici Angelo Ferrero. "La problematica della zona che comprende via Martiri della Libertà, la rotonda Boffa è il tratto iniziale di via Cavour è oggetto di ripristino definitivo da parte di Iren, che lo scorso anno ha dovuto sostituire il tratto di teleriscaldamento proprio in quell'area”.

L'avvio della riasfaltatura è prevista a giorni, "subito dopo la fine dell'anno scolastico", ha precisato Ferrero, con la speranza che la bella stagione possa consentire di terminare gli interventi entro agosto.

Un altro intervento entro l'estate

Sempre su via Cavour, ha aggiunto l'assessore ai Lavori pubblici, Iren sta per predisporre un cantiere (la cui durata prevista è di un mesetto) per sostituire un altro tratto di teleriscaldamento ammalorato.

L'obiettivo, insomma, è approfittare dell'estate e del meteo favorevole per portare a termine lavori che permettano di non dover poi di nuovo soffrire con l'arrivo delle piogge autunnali.