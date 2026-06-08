Fondazione Crt: con “Missione Soccorso” arrivano 35 nuove ambulanze in Piemonte e Valle d'Aosta

Saranno 35 le nuove ambulanze che entreranno in servizio grazie al sostegno della Fondazione CRT, che ha destinato oltre 1,87 milioni di euro agli enti del sistema di primo soccorso del Piemonte e della Valle d’Aosta nell’ambito del bando “Missione Soccorso 2026”.

I nuovi mezzi – quattro in più rispetto al 2025 - rappresentano un importante potenziamento della rete di emergenza territoriale, contribuendo a garantire standard tecnologici e di intervento sempre più elevati a tutela della salute e della sicurezza dei cittadini.

Con queste nuove assegnazioni salgono a 699 le ambulanze entrate in servizio dal 2002 a oggi grazie al supporto della Fondazione CRT, per uno stanziamento complessivo superiore a 35 milioni di euro a favore delle associazioni di volontariato di Piemonte e Valle d’Aosta.

“Con ‘Missione Soccorso’ la Fondazione CRT rinnova anno dopo anno il proprio impegno a sostegno delle organizzazioni di volontariato del territorio, garantendo un’attenzione costante alla salute e alla sicurezza delle comunità. In collaborazione con il sistema del 118 abbiamo costruito nel tempo un modello virtuoso di cooperazione a servizio dei cittadini– dichiara la Presidente della Fondazione CRT, Anna Maria Poggi –.La cura delle persone e del territorio rappresenta da sempre un pilastro della nostra missione. Per questo riconosciamo il valore sociale e civile delle associazioni di volontariato, presìdi fondamentali di prossimità e solidarietà, e continuiamo a sostenerne l’attività”.



