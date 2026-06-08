Meteo: qualche temporale e clima rinfrescato, poi a metà settimana arriva l'anticiclone

Nei prossimi giorni avremo tempo estivo classico, caratterizzato da caldo moderato e brevi intervalli temporaleschi. Dopo una temporanea rinfrescata giovedì, l'anticiclone prenderà pieno possesso del Mediterraneo per una fase stabile più duratura.

A Torino quindi avremo questa situazione:

Da oggi lunedì 8 a mercoledì 10 giugno.

Cielo generalmente poco nuvoloso, anche se piuttosto variabile. Piogge e temporali saranno presenti stanotte su settori alpini e pedemontani settentrionali, ma in generale le correnti mediamente occidentali in quota favoriranno la possiblità di temporali sparsi sulle aree nord del Po e sulle Alpi occidentali.

Temperature prettamente estive e caldo moderato, con massime sui 28/29 °C, in calo mercoledì. Minime attorno 18/19 °C. Venti assenti o deboli variabili e a regime di brezza tra oggi e domani, più intensi dai quadranti settentrionali mercoledì sera. Raffiche intense possibili durante i temporali, in particolare mercoledì.

Giovedì 11 giugno.

Sereno o poco nuvoloso per velature e cirri, ma temperature massime più basse e generalmente sui 25/26 °C a causa del passaggio di aria più fresca dall'Atlantico, che porterà le minime attorno 14/15 °C venerdì mattina.

Tendenza fine settimana.

L'alta pressione si rinforzerà nuovamente su tutto il Mediterraneo centrale a partire da sabato, con temperature in netto rialzo e caldo piuttosto intenso.

Previsioni stagionali

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Previsione rischio grandine e dati grandinate

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Torino

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