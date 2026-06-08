Fondazione, parrocchia e scuola: un patto a 3 per i giardini Ravera [FOTO]

Dopo la rinascita del Punto 13, Mirafiori Sud punta ora a un nuovo obiettivo: trasformare i giardini Ravera di via Coggiola in uno spazio vissuto, curato e sicuro. È questo lo spirito del Patto di collaborazione presentato in Circoscrizione 2, un progetto che mette insieme realtà sociali, educative e religiose del quartiere con l'obiettivo di coniugare decoro, aggregazione e presidio del territorio.

L'iniziativa coinvolge la Fondazione Aief, la parrocchia Santi Apostoli e la Fondazione ITS Academy Green Tech, con il sostegno della Città di Torino e del centro civico.

Dai vandalismi alla rigenerazione

I giardini Ravera sono uno dei pochi spazi verde del quartiere. Frequentati quotidianamente da famiglie, bambini e anziani, negli ultimi anni hanno però dovuto fare i conti con episodi di vandalismo, danneggiamenti alle strutture ludiche e segnalazioni di attività illecite nelle ore serali.

Un anno e mezzo fa la Città era già intervenuta per ripristinare alcune aree danneggiate. Oggi si punta a un salto di qualità, attraverso un modello di gestione condivisa che affianchi alla manutenzione anche una presenza costante di attività sociali e culturali.

Il modello Punto 13 come esempio

Alla base del progetto c'è l'esperienza maturata dalla Fondazione Aief nell'area del Punto 13 di via Farinelli, che fino a pochi anni fa era considerata uno dei simboli del degrado di Mirafiori Sud.

Grazie a un investimento complessivo superiore agli 800mila euro e a una rete di partner pubblici e privati, l'area è stata completamente riqualificata, diventando un presidio civico che ospita servizi, attività educative, eventi culturali e sportelli di supporto per la cittadinanza. Un percorso che oggi si vuole estendere anche ai giardini Ravera.

Arte urbana e nuove attività per il quartiere

Tra gli interventi previsti figura un progetto di street art che interesserà tavoli, panchine, recinzioni e altri elementi d'arredo ormai deteriorati. L'iniziativa coinvolgerà giovani del quartiere e studenti dell'Its Academy Green Tech, con il supporto dei progetti MurArte e Torino Creativa, nell'ambito della prossima edizione di AmMira Festival.

Accanto agli interventi estetici, il patto prevede un calendario stabile di attività rivolte a diverse fasce d'età: laboratori per bambini, iniziative culturali, momenti di aggregazione per anziani ed educativa di strada per intercettare i giovani più vulnerabili.

"Un presidio sociale permanente"

"Parte delle attività di AmMira Festival si sono già spostate nei giardini Ravera", ha spiegato il presidente della Fondazione Aief, Tommaso Varaldo. "L'obiettivo è creare un presidio sociale stabile. Da un lato vogliamo migliorare il decoro del giardino, dall'altro costruire occasioni di incontro e accompagnamento per giovani e anziani". Nel progetto rientra anche la collaborazione con l'associazione Ridaje per attività integrative di cura e manutenzione delle aree verdi.

Per il presidente della Circoscrizione 2, Luca Rolandi, il progetto rappresenta una naturale evoluzione del percorso di rilancio già avviato nell'area. Positivo anche il giudizio della Parrocchia Santi Apostoli. "È un valore aggiunto per noi e per tutto il quartiere", ha sottolineato il parroco don Gian Marco Suardi.

Dello stesso avviso Danilo Chiabrando della Fondazione Its Academy Green Tech: "Siamo gli ultimi arrivati nel quartiere, ma crediamo fortemente nella collaborazione tra formazione, educazione e territorio".

Vincenzo Macrì (Fratelli d'Italia) ha espresso apprezzamento per il progetto, evidenziando però la necessità di una regia pubblica più forte: "Ben vengano iniziative che restituiscono dignità ai quartieri, ma non può essere sempre il privato a sopperire alle carenze dell'amministrazione". Per Stefania Pisano (Partito Democratico) va sottolineato "il valore dei Patti di collaborazione come strumenti capaci di attivare energie positive e favorire il protagonismo delle realtà territoriali". Dito puntato dalla consigliera Raffaella De Maria (Torino Bellissima) sul parcheggio Santi Apostoli, da anni oggetto di criticità e difficoltà gestionali.