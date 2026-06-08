Torino Pride: 150 test hiv e sifilide effettuati dai volontari Fast Track City

Circa 150 test rapidi per HIV e sifilide sono stati effettuati durante il Torino Pride grazie all'impegno dei volontari di Fast Track City Torino, nell'ambito di un'importante iniziativa di prevenzione e sensibilizzazione dedicata alla salute sessuale e al contrasto delle infezioni sessualmente trasmissibili. L'attività è stata realizzata grazie alla collaborazione tra ODV Casa Arcobaleno e Sauna Club 011, con il finanziamento e il patrocinio dell'Associazione ARCO, che hanno reso possibile la presenza di uno spazio dedicato all'informazione e all'offerta gratuita dei test nel corso della manifestazione a inizio e fine corteo.



Particolarmente significativo il profilo delle persone che hanno scelto di sottoporsi allo screening: molti dei partecipanti erano giovani e giovanissimi che non avevano mai effettuato prima un test HIV o sifilide. Un dato che conferma quanto sia ancora necessario investire in attività di prossimità, informazione e prevenzione capaci di raggiungere le nuove generazioni e di abbattere paure, pregiudizi e disinformazione.



Fast Track City Torino nasce dall'adesione della Città di Torino alla rete internazionale Fast-Track Cities, formalizzata il 2 ottobre 2020 con la sottoscrizione della Dichiarazione di Parigi insieme alle associazioni del territorio impegnate nella lotta all'HIV e alle infezioni sessualmente trasmissibili. La rete promuove campagne di informazione, sensibilizzazione, prevenzione, lotta allo stigma e attività di testing rapido in contesti informali ed extra-ospedalieri, con l'obiettivo di favorire la diagnosi precoce e migliorare l'accesso ai servizi sanitari.



L'iniziativa realizzata durante il Torino Pride si aggiunge alle numerose attività che Fast Track City Torino organizza durante tutto l'anno presso il Check Point di via Mazzini 44/E e presso Casa Arcobaleno Via Lanino 3/A, punti di riferimento cittadini per la prevenzione, il counseling e l'accesso gratuito ai test rapidi per HIV e sifilide. Il Check Point rappresenta oggi uno dei principali presìdi territoriali del progetto, recentemente confermato e rilanciato dalla Città di Torino attraverso il rinnovo della coprogettazione con il Terzo Settore e l'ASL Città di Torino per i prossimi tre anni.



«I risultati ottenuti durante il Pride dimostrano quanto sia importante portare il testing e l'informazione direttamente nei luoghi di aggregazione. Ogni persona che accede a un test per la prima volta rappresenta un passo avanti verso una maggiore consapevolezza della propria salute e verso la riduzione delle diagnosi tardive», sottolineano i promotori dell'iniziativa. La partecipazione registrata durante la manifestazione conferma inoltre che il bisogno di informazione su HIV e altre infezioni sessualmente trasmissibili rimane elevato, soprattutto tra i più giovani. Per questo motivo Fast Track City Torino continuerà a promuovere attività di testing, informazione e sensibilizzazione sul territorio, contribuendo a costruire una cultura della prevenzione basata sulla conoscenza, sulla responsabilità e sull'accesso gratuito ai servizi. Per conoscere le prossime iniziative, le sedi dei test e le attività della rete è possibile consultare il sito ufficiale di Torino Fast Track City: www.torinoftc.it