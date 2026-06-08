Guasto idrico, (buona parte di) Nichelino resta senz'acqua per una sera

Ritrovarsi in una sera di inizio estate senz'acqua. E' quanto è capitato nella serata di ieri, domenica 7 giugno, a Nichelino.

Il problema nella serata di domenica

A causare il disagio, attorno alle ore 21, un improvviso ed importate guasto idrico, che ha lasciato i rubinetti (sia quelli delle fontanelle pubbliche che quelli delle abitazioni ) praticamente senz'acqua: ci sono volute circa un paio d'ore prima che la situazione tornasse normale. E per fortuna in questi ultimi giorni il grande caldo che attanagliava Torino e la provincia ha concesso una tregua, una settimana prima lo stesso problema avrebbe causato problemi sicuramente maggiori.

Gran parte delle tubature sono vecchie

Quanto avvenuto conferma comunque che Nichelino soffre di problemi strutturali: la situazione delle tubature è precaria, visto che molte di loro sono vetuste a accusano il peso degli anni. Il che non lascia tranquilli, essendo appena all'inizio della stagione più calda.