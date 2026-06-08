Millemani e la Festa del Volontariato a Collegno: tre giorni in piazza per parlare di pace

Ci sono parole che possono dividere, ferire, alimentare distanze. E ci sono parole che, al contrario, possono costruire legami, custodire memoria, difendere diritti e aprire spazi di incontro. È da questa consapevolezza che nasce il titolo scelto per la 22ª edizione della Festa del Volontariato di Collegno: “Parole positive portano Pace”.

L’iniziativa, promossa dall’associazione Millemani con il coinvolgimento del Gruppo Rangers GRMP, inizierà mercoledì 10 giugno 2026 e proseguirà da giovedì 11 a sabato 13 giugno in piazza Pertini a Collegno. Il programma, aperto alla cittadinanza, proporrà incontri pubblici, testimonianze, spazi dedicati alle associazioni e street food, con l’obiettivo di valorizzare il volontariato come esperienza di servizio, solidarietà e partecipazione alla vita della comunità.

Il momento centrale sarà il convegno “Parole positive portano Pace”, in programma venerdì 12 giugno alle ore 18.00. L’incontro si terrà direttamente in piazza, in uno spazio ad accesso libero, e avrà una durata di circa un’ora. Interverranno Tommaso Marino, consigliere comunale di Collegno; Monica Pillitu, consigliera direttiva di Vol.To ETS; Lucetta Sanguinetti, dell’associazione La Fabbrica della Pace; Angela Vitale, di Amnesty International Torino; e padre Gregorio Mambezi, viceparroco della Madonna dei Poveri. Il confronto sarà moderato da Sabrina Vecchi e affronterà il tema della pace da diversi punti di vista: le parole in difesa dei diritti, le parole che custodiscono la memoria, le parole che diventano servizio, le parole che aprono alla spiritualità.

La Festa del Volontariato si aprirà giovedì 11 giugno alle ore 18.00 con il convegno “Linguaggi di Pace”, che vedrà la partecipazione dell’associazione Talea e del Centro della Donna Collegno. Sabato 13 giugno, sempre dalle ore 18.00, sarà invece dedicato allo spazio aperto e al focus sull’associazione, con la presenza di Ci sono anch’io ETS ODV e I Custodi del DNA.

Millemani è un’associazione di associazioni che opera in sinergia con diverse realtà di volontariato nate dall’esperienza di padre Modesto Paris. Mosaico Genova, inSIemeVOLA Spoleto, InSIeme X con: Collegno e Millemani Madonnetta Genova condividono un impegno comune: stare accanto alle persone in difficoltà e promuovere una solidarietà concreta, ispirata a principi di fede cristiana. Tra le sue finalità ci sono la promozione delle realtà di volontariato, la collaborazione con altre associazioni, la sensibilizzazione dell’opinione pubblica sulle situazioni di disagio, la formazione dei giovani impegnati nei servizi e il coinvolgimento di persone svantaggiate in percorsi di reinserimento sociale.

Lo spirito che sostiene Millemani nasce dalla convinzione che il volontariato sia prima di tutto relazione, presenza e servizio. Come ricorda una frase cara all’associazione, attribuita a Raoul Follereau, “la cosa più triste che ti possa capitare è quella di non essere utile a nessuno”. È questo lo sguardo che accompagna anche la Festa del Volontariato di Collegno: un appuntamento popolare e aperto, ma anche un’occasione per raccontare il lavoro delle associazioni e promuovere una cultura della prossimità.

Durante le giornate della festa sarà attivo lo street food al bar del sorriso. Il ricavato dell’iniziativa sarà devoluto al progetto “Aiutami ad aiutare” e alla “Fabbrica della Pace”, confermando il legame tra partecipazione, solidarietà concreta e impegno per la comunità.