Il furto al Lingotto e poi la fuga in monopattino: tradito dal Gps nello zaino rubato, fermato un 18enne

Rintracciato grazie al segnale di un AirTag nascosto nello zaino rubato: un diciottenne è stato bloccato e denunciato a Torino dopo un furto su un'auto parcheggiata al Lingotto.

Il colpo è avvenuto nei giorni scorsi nel parcheggio del centro commerciale, dove due giovani a bordo di un monopattino hanno infranto il deflettore di un'auto con targa francese. Dalla vettura sono stati portati via trolley, zaini, capi d'abbigliamento e alcuni dispositivi elettronici.

La fuga dei due è stata però tracciata fin da subito: una delle vittime aveva nascosto un dispositivo di localizzazione AirTag all'interno di uno zaino. Il segnale Gps ha permesso di seguire in tempo reale i loro spostamenti dalla zona sud di Torino fino al quartiere Regio Parco.

La polizia ha intercettato i sospettati all'incrocio tra corso Novara e via Bologna. Alla vista degli agenti, i due hanno abbandonato il monopattino per scappare a piedi. Mentre uno è riuscito a dileguarsi verso il Cimitero Monumentale, il diciottenne ha tentato di farsi spazio tra le auto incolonnate in corso Novara, ma è caduto dopo aver urtato un veicolo fermo al semaforo ed è stato bloccato.

Nel corso della perquisizione è stata recuperata gran parte della refurtiva, già riconsegnata ai proprietari. Sotto sequestro sono finiti anche un paio di forbici e una punta da trapano, attrezzi utilizzati per spaccare i vetri delle automobili. Il ragazzo è stato denunciato per furto aggravato in concorso, mentre continuano le ricerche del complice.