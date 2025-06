Muore improvvisamente a 37 anni, Venaria in lutto per la scomparsa di Jessica Lo Piccolo

Venaria Reale in lutto per scomparsa improvvisa di 𝗝𝗲𝘀𝘀𝗶𝗰𝗮 𝗟𝗼 𝗣𝗶𝗰𝗰𝗼𝗹𝗼, morta ieri a soli 37 anni. Una notizia che ha scosso profondamente la cittadina della Reggia. A ricordarla tramite il suo profilo facebook è il sindaco Fabio Giulivi, che scrive: "Jessica aveva ancora tutta una vita davanti, sogni, passioni, battaglie che portava avanti con energia e dolcezza".

Il ricordo

"Mi scriveva spesso - aggiunge Giulivi - per segnalare problemi in città, con grande senso civico e amore per la comunità. O mi fermava per strada sempre con discrezione e gentilezza ma anche con determinazione. Jessica amava profondamente gli animali, e chi la conosceva sa quanto si impegnasse per loro, con una passione grande e instancabile".

Jessica Lo Piccolo lascia la mamma e il fratello Giuseppe. Un'altra perdita per Venaria Reale, a pochi giorni dalla scomparsa di Piero Guglielmino: lo storico meccanico è morto a 60 anni dopo un malore.