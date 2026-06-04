Carambola per quattro auto in tangenziale: traffico in tilt in entrambe le direzioni all'altezza di corso Francia

Nuovo incidente, lungo la tangenziale di Torino. E' successo nel corso della mattinata, all'altezza di corso Francia in direzione Milano.



Secondo le ricostruzioni, sono ben quattro i veicoli che sono stati coinvolti, mentre il bilancio parla di 2 feriti in codice verde trasportati dai soccorritori all'ospedale di Rivoli.



Sul posto, insieme ai sanitari, sono intervenuti anche gli agenti della Polizia stradale per cercare di ripristinare le condizioni di sicurezza e il normale flusso del traffico. A causa, dell'incidente, infatti, si sono formate lunghe code in entrambe le direzioni di marcia.