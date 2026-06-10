Ultima campanella, poi il bagno: tuffi nelle fontane di Piazza Castello per il primo giorno di vacanza [FOTO]

Ultimo giorno di scuola, primi tuffi d'estate. A Torino la fine delle lezioni si festeggia ancora così: scarpe lasciate ai bordi della piazza, vestiti appoggiati sul pavimento rovente e decine di ragazzi e ragazze che si infilano nelle fontane di piazza Castello per inaugurare ufficialmente le vacanze.

Sotto il sole e con temperature già quasi estive, nel cuore del centro città sono tornati i tradizionali bagni improvvisati tra gli spruzzi delle fontane davanti a Palazzo Reale. Un rito che si ripete praticamente ogni anno subito dopo il suono dell'ultima campanella e che anche stavolta ha attirato gruppi di studenti arrivati in centro per festeggiare l'inizio dell'estate.

C'è chi entra completamente vestito, chi si toglie le scarpe all'ultimo secondo e chi resta ai bordi a riprendere gli amici con lo smartphone. Sullo sfondo il cielo quasi senza nuvole e il caldo di giugno che ha accompagnato una giornata dal sapore già vacanziero.

Rispetto agli anni passati, però, il colpo d'occhio appare più contenuto. Non si registrano infatti più i numeri di una volta, quando piazza Castello veniva letteralmente invasa da centinaia di studenti provenienti da scuole di tutta la città e il centro si trasformava in una gigantesca festa collettiva di fine anno scolastico tra cori, gavettoni e bagni nelle fontane.

La tradizione, comunque, resiste. Anche quest'anno, tra risate, selfie e vestiti bagnati stesi al sole, per molti ragazzi l'estate è cominciata proprio così: con un tuffo nel cuore della città, tra le fontane di Piazza Castello.