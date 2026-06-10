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Cronaca | 10 giugno 2026, 12:16

Ultima campanella, poi il bagno: tuffi nelle fontane di Piazza Castello per il primo giorno di vacanza [FOTO]

Studenti e turisti si incontrano sotto il sole estivo di giugno tra spruzzi e foto ricordo

Festa per la fine dell'anno scolastico in piazza Castello

Festa per la fine dell'anno scolastico in piazza Castello

Ultimo giorno di scuola, primi tuffi d'estate. A Torino la fine delle lezioni si festeggia ancora così: scarpe lasciate ai bordi della piazza, vestiti appoggiati sul pavimento rovente e decine di ragazzi e ragazze che si infilano nelle fontane di piazza Castello per inaugurare ufficialmente le vacanze.

Sotto il sole e con temperature già quasi estive, nel cuore del centro città sono tornati i tradizionali bagni improvvisati tra gli spruzzi delle fontane davanti a Palazzo Reale. Un rito che si ripete praticamente ogni anno subito dopo il suono dell'ultima campanella e che anche stavolta ha attirato gruppi di studenti arrivati in centro per festeggiare l'inizio dell'estate.

C'è chi entra completamente vestito, chi si toglie le scarpe all'ultimo secondo e chi resta ai bordi a riprendere gli amici con lo smartphone. Sullo sfondo il cielo quasi senza nuvole e il caldo di giugno che ha accompagnato una giornata dal sapore già vacanziero.

Rispetto agli anni passati, però, il colpo d'occhio appare più contenuto. Non si registrano infatti più i numeri di una volta, quando piazza Castello veniva letteralmente invasa da centinaia di studenti provenienti da scuole di tutta la città e il centro si trasformava in una gigantesca festa collettiva di fine anno scolastico tra cori, gavettoni e bagni nelle fontane.

La tradizione, comunque, resiste. Anche quest'anno, tra risate, selfie e vestiti bagnati stesi al sole, per molti ragazzi l'estate è cominciata proprio così: con un tuffo nel cuore della città, tra le fontane di Piazza Castello.

Festa per la fine dell'anno scolastico in piazza Castello

Festa per la fine dell'anno scolastico in piazza Castello

Festa per la fine dell'anno scolastico in piazza Castello

Festa per la fine dell'anno scolastico in piazza Castello

Festa per la fine dell'anno scolastico in piazza Castello

Festa per la fine dell'anno scolastico in piazza Castello

Festa per la fine dell'anno scolastico in piazza Castello

Festa per la fine dell'anno scolastico in piazza Castello

Festa per la fine dell'anno scolastico in piazza Castello

Festa per la fine dell'anno scolastico in piazza Castello

Festa per la fine dell'anno scolastico in piazza Castello

Festa per la fine dell'anno scolastico in piazza Castello

Festa per la fine dell'anno scolastico in piazza Castello

Festa per la fine dell'anno scolastico in piazza Castello

Festa per la fine dell'anno scolastico in piazza Castello

Festa per la fine dell'anno scolastico in piazza Castello

Festa per la fine dell'anno scolastico in piazza Castello

Festa per la fine dell'anno scolastico in piazza Castello

Marco D’Agostino

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