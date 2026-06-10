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Cronaca | 10 giugno 2026, 11:55

Notte di vandalismi al Gerbido, tagliate le gomme delle auto

La brutta sorpresa per i residenti del quartiere, ignoti i responsabili 

Gomme tagliate al Gerbido

Gomme tagliate al Gerbido

Brutta sorpresa questa mattina per diversi automobilisti residenti nella zona di via Guido Reni, al Gerbido. Durante la notte ignoti hanno preso di mira numerose vetture parcheggiate lungo la strada, nei pressi dei civici compresi tra il 63 e il 73, tagliando gli pneumatici e provocando ingenti danni ai proprietari.

L'episodio è stato segnalato dal consigliere dei Moderati della Circoscrizione 2, Alessandro Nucera, che ha raccolto le segnalazioni dei cittadini colpiti dal raid vandalico. Al momento non sono noti i responsabili né le motivazioni del gesto, che ha suscitato indignazione e rabbia tra i residenti del quartiere.

I proprietari delle auto danneggiate si sono accorti dell'accaduto nelle prime ore del mattino, trovando le vetture impossibilitate a circolare. 

Non si esclude che eventuali immagini registrate da telecamere di videosorveglianza presenti nella zona possano contribuire a individuare gli autori del gesto. 

I residenti invitano chiunque abbia notato movimenti sospetti durante la notte a fornire eventuali informazioni utili alle autorità competenti.

Gomme tagliate al Gerbido

Gomme tagliate al Gerbido

Philippe Versienti

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