Parco Dora Live, la decima edizione porta a Torino la comicità dell'estate

La rassegna Parco Dora Live festeggia la sua decima edizione e si conferma come il più importante appuntamento comico estivo della città di Torino, oltre che una delle proposte più ricche e variegate del panorama nazionale. Il cartellone 2026 conta diciassette spettacoli, programmati tra giugno e luglio, sempre alle 21.30, nell’area eventi allestita nel cortile interno del centro commerciale, con 500 posti a sedere a posto unico.

Una rassegna sempre più trasversale

"Parco Dora Live 2026 riparte con alcune conferme, ma anche con delle novità assolute per il nostro pubblico", afferma Emanuele Manca, Direttore di Parco Dora. L'obiettivo dichiarato è quello di coinvolgere un pubblico ampio, dai bambini agli adulti, con particolare attenzione ai giovani: accanto alla comicità più classica trovano spazio fenomeni social, spettacoli di taglio teatrale e persino un'orchestra dal vivo.

La collaborazione con Cab 41, storico locale torinese, prosegue per valorizzare gli artisti del territorio. Come nelle scorse edizioni, inoltre, il ricavato della vendita dei biglietti sarà devoluto in beneficenza a diverse associazioni locali. Nel 2025 la rassegna aveva chiuso con 7.400 biglietti staccati e 35.000 euro donati: l’obiettivo è superare quel risultato.

L’area eventi apre alle 20.30 e, dalle 21 alle 21.30, spazio al pre-show di To Radio con Maurizio Cimmino.

Gli ospiti

Ma chi saranno i protagonisti delle varie serate? Accanto ai volti nuovi come Roberto Lipari, che aprirà la rassegna il 12 giugno, arrivano i fenomeni social Gli Autogol, maestri della parodia sportiva, e Andrea Perroni, che porta sul palco il suo mix di musica, imitazioni e stand-up. Per i più piccoli, la rassegna apre le porte al mondo colorato de L’Ape Maia Il Musical, mentre sul fronte della comicità femminile tornano due certezze: Chiara Anicito, alias Cammela, e Barbara Foria, entrambe capaci di trasformare la quotidianità in un vortice di risate. Non manca la comicità più classica, rappresentata da Max Pisu, e quella digitale, con l’arrivo di due protagonisti del web come Casa Abis e Daniele Condotta. A impreziosire il finale di rassegna arrivano due spettacoli teatrali che da anni registrano sold-out in tutta Italia: gli irresistibili Oblivion e il popolarissimo Uccio De Santis. Spazio anche ai talenti del territorio, da Marco e Mauro a Davide D’Urso, passando per il cast del Cab 41 e le stand-up comedian Federica Ferrero, Cristiana Maffucci ed Elena Ascione. L’evento speciale vede protagonista l’Orchestra Filarmonica Bosconerese con la partecipazione dell’illusionista Luca Bono, mentre la “ciliegina sulla torta” è affidata a Vincenzo Schettini, il professore più amato del web.