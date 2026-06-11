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Economia e lavoro | 11 giugno 2026, 14:15

Agricoltura, Bergesio (Lega): soddisfazione per l’approvazione dell’emendamento sul digestato, aiuto concreto a imprese e biogas

Il senatore cuneese commenta il via libera alla norma nel Decreto Carburante Ter: “Un passo avanti per l’economia circolare. Abbattiamo i costi dei concimi e sosteniamo la filiera del biometano”

Agricoltura, Bergesio (Lega): soddisfazione per l’approvazione dell’emendamento sul digestato, aiuto concreto a imprese e biogas

“Bene l’approvazione in aula dell’emendamento a mia firma, insieme ai colleghi della Lega Garavaglia e Borghesi, che consente di fare un passo avanti importante per il settore agricolo e per l’economia circolare. Con questa norma, inserita nel Decreto Carburante Ter, vengono valorizzati i residui dei processi dell’industria agroalimentare e il digestato prodotto dagli impianti di biogas e biometano, nel pieno rispetto delle regole ambientali e dei requisiti previsti dalla normativa. 

Si tratta di una misura molto concreta: da un lato diamo la possibilità di utilizzare il digestato come fertilizzante, in un periodo in cui il costo dei concimi è schizzato verso l’alto; dall’altro permettiamo agli agricoltori di reimpiegare e smaltire correttamente il prodotto nei campi, seguendo le procedure e i limiti previsti dal decreto ministeriale del 2016. È una soluzione di buonsenso, voluta dalla Lega, che sostiene le imprese agricole, riduce gli sprechi, valorizza gli impianti di biogas e biometano e rafforza una filiera strategica per la produzione sostenibile di energia e per il raggiungimento degli obiettivi del PNIEC”.


Così il senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio, capogruppo in Commissione Agricoltura di Palazzo Madama.

Redazione

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