Un giardino per Papa Francesco…che strizza l’occhio al parco Calabria

Un luogo di pace, riflessione e incontro dedicato a una delle figure più rappresentative del nostro tempo. È questa la proposta lanciata dal gruppo consiliare della Circoscrizione 5, per intitolare un’area verde o uno spazio pubblico a Papa Francesco.

Un’iniziativa che punta a valorizzare non solo il territorio, ma anche i valori universali incarnati dal pontefice: pace, solidarietà, ascolto, impegno verso gli ultimi e rispetto per il creato. “Papa Francesco è una guida morale e spirituale capace di parlare a tutti, credenti e non, con un linguaggio fatto di umanità”, affermano i consiglieri di Fi-Udc della Cinque, Antonio Cuzzilla e Simona Borrelli, firmatari della proposta.

Secondo i promotori, un parco intitolato al Papa argentino (per altro un'idea già ci sarebbe: parco Calabria, recentemente rimesso a nuovo) non sarebbe soltanto un gesto simbolico, ma un vero e proprio messaggio civico e culturale, capace di orientare l’azione pubblica verso una società più inclusiva e consapevole.

“Viviamo un’epoca segnata da conflitti, disuguaglianze e divisioni - sottolineano i due consiglieri -. Dedicare uno spazio verde a Papa Francesco significherebbe offrire ai cittadini, e in particolare alle nuove generazioni, un luogo dove ritrovare valori condivisi e un’idea di futuro ispirata al dialogo e alla cura”.

La proposta si inserisce in una più ampia visione di valorizzazione delle periferie, affinché diventino il centro di iniziative di alto significato simbolico. “Sarebbe un segnale importante - aggiungono Cuzzilla e Borrelli -, che la Circoscrizione 5 potrebbe lanciare per restituire dignità e centralità ai nostri quartieri”. Ora la parola passa all’Amministrazione comunale, chiamata a valutare questa richiesta.