‘Nonè Solo Festa’ si muoverà a ritmo di latino

Arriva la musica latina nel panorama di intrattenimenti della diciassettesima edizione di ‘Nonè solo festa’. L’evento si terrà dal 12 al 16 giugno, nell’arco di cinque serate, ciascuna caratterizzata da proposte musicali differenti. Si partirà domani, venerdì 12 giugno alle 22 con ‘Maurizio Benedetta’ e ‘MC Tommy’, in concomitanza con una delle due serate dedicate agli hamburger. Sabato 13 giugno, sempre dalle 22, saliranno sul palco ‘Ricky Le Roy’ e ‘Fabiolino Sunfly’. Domenica 14 giugno sarà il dj set ‘Avanzi di Balera’ ad accompagnare la seconda serata hamburger.

L’evento rappresenta anche il primo importante appuntamento pubblico per il nuovo direttivo della Pro loco, in forza da gennaio di quest’anno.

La principale novità andrà in scena è lunedì 15 giugno, quando dalle 22 si terrà una serata di musica latina con Davide Audisio e le percussioni dal vivo di ‘El Flaco’. Si tratta di una proposta musicale nuova a questa manifestazione, inserita per attirare gli amatori e incuriosire i nonesi. La chiusura è in programma martedì 16 giugno alle 21,30 con l’esibizione dell’‘Orchestra Luca Panama’.

Per quanto riguarda le cene, tutti i piatti preparati durante la manifestazione saranno serviti direttamente al tavolo e nelle due serate dedicate agli hamburger sarà inoltre possibile scegliere anche altre proposte di menù.