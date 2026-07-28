La festa patronale di San Lorenzo colora Cavour di rosso e aiuta i casi di disabilità grave

Serata colorata, luna park e fuochi d’artificio per la Festa Patronale di San Lorenzo a Cavour: saranno 11 giorni di festa nel centro del paese e nelle aree limitrofe, con diverse proposte musicali e offerte gastronomiche.

Si inizierà venerdì 31, dalle 19, con la cena con fritto misto di pesce e la serata danzante con Sonia De Castelli in piazza Solferino. Alle ore 21 si concluderà l’Estate Ragazzi 2026 all’Oratorio San Lorenzo, con ingresso libero.

Sabato 1° agosto dalle 12,30 ci sarà il pranzo del Bollito alla sede degli Alpini di Cavour in piazza III Alpini. La prenotazione è obbligatoria telefonando al 328 03357483 o al 349 6858680. Dalle 19 sarà il momento dell’undicesima ‘Notte in rosso’, a cura di Procavour e delle attività commerciali e ristorative aderenti. Tutti vestiti di rosso, si potrà passeggiare tra per le vie e le piazze del paese approfittando dei punti enogastronomici e musicali. Dalle 21,30 si esibiranno le Sensazioni in piazza Sforzini e a seguire la Procavour offrirà la Spaghettata di mezzanotte.

Domenica 2 agosto dalle 19 aprirà l’area Food e l’intrattenimento musicale con Dj Maxemme in piazza Solferino. Alle 21 lo spettacolo dialettale ‘Vate fidé ëd J’Angej’ con la compagnia teatrale Vej e Giovo ëd Buriasch, all’Oratorio di San Lorenzo di Cavour, a ingresso libero, raccoglierà fondi a favore di ‘Casa di Montagna – Gli Amici di Daniela Aps’, in collaborazione con il gruppo Fanti, per aiutare le persone in stato vegetativo, gravissimi disabili e i loro caregiver.

Lunedì 3 agosto alle 18 partirà il torneo di San Lorenzo di bocce in piazza III Alpini (Gerbido). Per informazioni è possibile contattare il 366 2607612. Dalle 19 cena con fritto di pesce e serata musicale con Casa Peyretti in piazza Solferino. Alle 21 comincerà la serata di danze occitane con gli strumentisti Dino Tron e Simone Lombardo e il gruppo folcloristico de ‘I danzatori di Bram’ in piazza Sforzini. Tutto a ingresso libero.

Martedì 4 agosto, dalle 8 alle 13, si terrà la tradizionale fiera di San Lorenzo. Dalle 19 aprirà l’area food e l’intrattenimento musicale con Dj Marco Cata in piazza Solferino. Alle 21 serata danzante di liscio con Niccolò Licata e Valentina Branca in piazza Sforzini, a ingresso libero, in collaborazione con il centro Ël Canton e Procavour. Alle 22,30 sarà il momento dello spettacolo pirotecnico, a cura di PiroG, nell’area fieristica Nanni Vignolo, il piazzale di Tuttomele.

Da venerdì 31 a martedì 4 agosto sarà aperto il Luna Park per grandi e piccoli nell’area fieristica Nanni Vignolo.

Giovedì 6 agosto alle 21 si terrà all’interno della rassegna ‘Insieme a Concerto’ si esibiranno Aaron & friends and Voce in ‘Made in Italy’ al parco S.Fenoglio dell’Abbazia di Santa Maria, in via Saluzzo 72, a cura del Gruppo Donne Insieme e l’associazione Familiarmente.

Lunedì 10 agosto si concluderà la manifestazione con Festa del Santo Patrono San Lorenzo Martire, con la Santa Messa alle 10 e la processione dalla Chiesa Parrocchiale lungo le vie storiche del paese.

Tutte le sere sarà possibile cenare nell’area ‘piazza Solferino in Festa’ o nelle attività cavouresi.