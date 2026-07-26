Musica, costumi storici e gusto: Pessinetto festeggia Sant'Ignazio raccontando le sue radici

Storia, tradizioni, musica e teatro si incontrano in un nuovo appuntamento del "Festival dei Saperi- Un territorio che si racconta", inserito nel programma della Festa di Sant'Ignazio. Il Comune di Pessinetto e la Proloco Pessinetto propongono "Mostra in Movimento - Tra costumi e pendenti a croce, in viaggio nel tempo", un'iniziativa che accompagnerà il pubblico attraverso incontri, musica e spettacoli.

Il programma prenderà il via sabato 1° agosto, alle 17, con l'inaugurazione di "Mostra in Movimento" e l'incontro con Nicoletta Rodes, autrice del libro "Tesori tra le pieghe di un abito". Alle 18,30 seguirà il seminario musicale "Quintetti di ieri e di oggi", a cura dell'associazione musicale "Il Camerificio", con la partecipazione di Paolo Poma e del Pori String Quartet. Si proseguirà domenica 2 agosto con la tradizionale polentata a partire dalle 12,30 nelle sale del Santuario, con polenta concia, normale e spezzatino, anche da asporto, preparata dagli Amici cuochi. Le prenotazioni sono aperte fino a giovedì 30 luglio al numero 335.8483235 (anche WhatsApp). Alle 16 sarà nuovamente possibile visitare la mostra e partecipare all'incontro con Nicoletta Rodes, mentre alle 18,15 la compagnia Scavalcamontagne porterà in scena "Summertime", una divertente sfida tra lirica e swing, una lotta all'ultima nota per decretare quale sia il genere, e il cantante, più coinvolgente ed emozionante.

Un'occasione per vivere la Festa di Sant'Ignazio attraverso un percorso che mette in dialogo cultura, spettacolo e tradizioni, raccontando il territorio con linguaggi diversi.