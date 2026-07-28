Le Vele Alassio: quattro appuntamenti tra grandi ospiti e musica internazionale!

Una nuova settimana all’insegna della grande musica e del divertimento attende il pubblico de Le Vele Alassio, con un calendario ricco di eventi pensati per soddisfare gli appassionati di ogni genere musicale.



Giovedì 30 luglio — ore 23:00 — MAMACITA

Si parte giovedì 30 luglio, dalle ore 23:00, con il ritorno di Mamacita, il party che da anni rappresenta uno dei format più amati della nightlife italiana. Un’esplosione di energia, tra Reggaeton, Hip Hop, Trap, Urban e latin vibes, pronta a dare il via a un weekend all’insegna del divertimento.



Promozioni dell'evento:

- Ticket d’ingresso: € 25,00 con consumazione inclusa. Acquistabile

online in anticipo, valido per chi entra entro mezzanotte.

- Ticket (Salta Coda - 1st Release): € 30,00 con consumazione inclusa.

Acquistabile online in anticipo, valido per tutta la durata dell’evento.

- Tavoli a bordo pista: Per arrivi entro le 00:30: € 50,00 di sconto

sulla prima bottiglia.

- Tavoli Club: Per arrivi entro le 00:30: € 50,00 di sconto sulla prima

bottiglia.



Venerdì 31 luglio — ore 23:00 — FEELINGS

Venerdì 31 luglio, sempre dalle ore 23:00, sarà la volta di Feelings, l'appuntamento dedicato alle sonorità Afro House e Indie Dance. In consolle salirà un altro protagonista della scena elettronica: il DJ e producer francese Baron, affiancato da Terry Iarusci di Club For Life e dal resident DJ del format, Francis Key, per una notte all'insegna della musica di qualità e di atmosfere coinvolgenti.



Promozioni dell'evento:

- Ingresso gratuito per chi è in lista durante la prima ora

dall'apertura dell'evento.

- Ticket d’ingresso: € 15,00 con consumazione inclusa. Acquistabile

online in anticipo, valido per chi entra entro mezzanotte.

- Ticket (Salta Coda - 1st Release): € 20,00 con consumazione inclusa.

Acquistabile online in anticipo, valido per tutta la durata dell’evento.

- Tavoli a bordo pista: Per arrivi entro le 00:30: € 100,00 di sconto

sulla prima bottiglia.

- Tavoli Club: Per arrivi entro l’01:00: € 50,00 di sconto sulla prima

bottiglia.



Sabato 1° agosto — ore 23:00 — STYLHERTZ

Il weekend entrerà nel vivo sabato 1° agosto con Stylhertz – “Where Music Meets Style”. Dalle ore 23:00, protagonista assoluto della serata sarà Judici, che accompagnerà il pubblico con un coinvolgente all night long set, in un evento dove musica, stile ed eleganza si incontrano. Per l'occasione, agli uomini è richiesto un dress code con camicia, in perfetto stile Stylhertz.



Promozioni dell'evento:

- Ingresso gratuito per tutte le donne in lista durante la prima

mezz'ora dall’apertura dell’evento.

- Ticket d’ingresso: € 25,00 con consumazione inclusa. Acquistabile

online in anticipo, valido per chi entra entro mezzanotte.

- Ticket (Salta Coda - 1st Release): € 30,00 con consumazione inclusa.

Acquistabile online in anticipo, valido per tutta la durata dell’evento.

- Tavoli a bordo pista: Per arrivi entro le 00:00: € 50,00 di sconto

sulla prima bottiglia.

- Tavoli Club: Per arrivi entro le 00:00: € 50,00 di sconto sulla prima

bottiglia.



Domenica 2 agosto — ore 16:00 — CHANGE YOUR MIND: Daytime con Marco Faraone (Extended Set)

Gran finale domenica 2 agosto con una doppia esperienza firmata Change Your Mind. Si comincia dalle ore 16:00 con il tradizionale daytime, che

vedrà protagonista Marco Faraone in uno speciale extended set, affiancato dai Proudly People, per un pomeriggio di musica elettronica di qualità nella suggestiva cornice vista mare de Le Vele Alassio.



Promozioni dell'evento:

- Ingresso gratuito per chi è in lista durante la prima ora

dall'apertura dell'evento.

- Ticket (1st Release): € 15,00 / Ticket (2nd Release): € 20,00 / Ticket

(3rd Release): € 25,00 / Ticket (4th Release) - € 30,00. Acquistabile

online in anticipo, valido per tutta la durata dell'evento.

- Tavoli a bordo pista: Per arrivi entro le 17:00: € 100,00 di sconto

sulla prima bottiglia.

- Tavoli Club: Per arrivi entro le 18:00: € 50,00 di sconto sulla prima

bottiglia.



Domenica 2 agosto — ore 23:00 — CHANGE YOUR MIND: Nighttime con Yaya

Al termine del daytime, la festa proseguirà senza interruzioni con il nighttime di Change Your Mind. Headliner della serata sarà Yaya, affiancato ancora una volta dai Proudly People e da Madjo, per chiudere il weekend con una line-up di assoluto livello. Un'opportunità speciale è riservata ai partecipanti del daytime: chi prenderà parte all'evento pomeridiano potrà infatti fermarsi gratuitamente anche al nighttime, vivendo così un'intera giornata di musica e divertimento nella suggestiva cornice de Le Vele Alassio.



Promozioni dell'evento:

- Ingresso gratuito per chi è in lista durante la prima ora

dall'apertura dell'evento.

- Ticket d’ingresso: € 10,00. Acquistabile online in anticipo, valido

per chi entra entro mezzanotte.

- Ticket (1st Release): € 15,00 / Ticket (2nd Release): € 20,00.

Acquistabile online in anticipo, valido per tutta la durata dell'evento.

- Tavoli a bordo pista: Per arrivi entro le 00:30: € 100,00 di sconto

sulla prima bottiglia.

- Tavoli Club: Per arrivi entro l’01:00: € 50,00 di sconto sulla prima

bottiglia.



Un programma che conferma ancora una volta Le Vele Alassio come uno dei principali punti di riferimento della nightlife estiva della Riviera, capace di ospitare artisti di fama internazionale e di richiamare un pubblico proveniente da tutta Italia.



Le Vele Alassio è attenta al territorio: sono previsti prezzi agevolati per i lavoratori del settore dell’accoglienza delle province di Savona e Imperia. Anche i residenti di Alassio, Albenga, Laigueglia e Andora possono usufruire di tariffe speciali.



È consigliata la prenotazione per usufruire di agevolazioni sull’ingresso, con priorità riservata ai clienti con tavolo, così da garantire la migliore esperienza possibile.



Let the magic of Le Vele surprise you! Ti aspettiamo!





Le Vele Alassio presents Mamacita - Thursday, 30th July 2026



Le Vele Alassio vi aspettano ogni Giovedì d'estate con Mamacita!!



Thursday, 30th July 2026

From 11pm till late

Live music from 7pm



LE VELE ALASSIO

presents

MAMACITA

Summer Tour 2026



IN CONSOLLE



MAMACITA Crew

Andrea Pellizzari

Davare Wagwan

Rayden



PERFORMERS: Mamacita Dancers

Official Radio Partner Radio 105

Visuals by Bridge Production



DETAILS

- Dress Code: Cool

- Girls / Men +18

- Admission by reservation only

- Free shuttle service from Alassio railway station



DETTAGLI

- Abbigliamento: Cool

- Donna / Uomo +18

- Ingresso solo su prenotazione

- Servizio navetta gratuito dalla stazione ferroviaria di Alassio



Evento Xceed:

https://xceed.me/it/alassio/event/le-vele-alassio-presents-mamacita-thursday-30th-july-2026/239418/channel/le-vele







Le Vele Alassio presents Feelings - Friday, 31st July 2026



Come to Feel the Rhythm!



Friday, 31st July 2026

From 11pm till late

Live music from 7pm



LE VELE ALASSIO

presents

FEELINGS



LINE UP

Baron

Terry Iarusci

Francis Key



PARTNERSHIP

Club For Life



DETAILS

- Dress Code: Elegant & Cool

- Girls / Men +18

- Admission by reservation only

- Free shuttle service from Alassio railway station



DETTAGLI

- Abbigliamento: Elegante & Cool

- Donna / Uomo +18

- Ingresso solo su prenotazione

- Servizio navetta gratuito dalla stazione ferroviaria di Alassio



Evento Xceed:

https://xceed.me/it/alassio/event/le-vele-alassio-presents-feelings-friday-31st-july-2026/239482/channel/le-vele







Le Vele Alassio presents Stylhertz - Saturday, 1st August 2026



Where music meets style!



Saturday, 1st August 2026

From 11pm till late

Live music from 7pm



LE VELE ALASSIO

presents

STYLHERTZ



LINE UP

Judici



DETAILS

- Dress Code: Stylish

- Girls / Men +18

- Admission by reservation only

- Free shuttle service from Alassio railway station



DETTAGLI

- Abbigliamento: Stylish

- Donna / Uomo +18

- Ingresso solo su prenotazione

- Servizio navetta gratuito dalla stazione ferroviaria di Alassio



Evento Xceed:

https://xceed.me/it/alassio/event/le-vele-alassio-presents-stylhertz-saturday-1st-august-2026/239519/channel/le-vele







Le Vele Alassio presents Change Your Mind Daytime - Sunday, 2nd August 2026



Sunday, 2nd August 2026

From 4pm to 11pm



LE VELE ALASSIO

presents

CHANGE YOUR MIND

Daytime



LINE UP

MARCO FARAONE

(Extended Set)

Proudly People



DETAILS

- Dress Code: Savage / Flowers

- Girls / Men +18

- Admission by reservation only

- Free shuttle service from Alassio railway station



DETTAGLI

- Abbigliamento: Savage / Flowers

- Donna / Uomo +18

- Ingresso solo su prenotazione

- Servizio navetta gratuito dalla stazione ferroviaria di Alassio



Evento Xceed:

https://xceed.me/it/alassio/event/le-vele-alassio-presents-change-your-mind-daytime-sunday-2nd-august-2026/239578/channel/le-vele







Le Vele Alassio presents Change Your Mind Nighttime - Sunday, 2nd August

2026



Sunday, 2nd August 2026

From 11pm till late



LE VELE ALASSIO

presents

CHANGE YOUR MIND

Nighttime



LINE UP

Yaya

Proudly People

Madjo



DETAILS

- Dress Code: Space / Dark & Silver

- Girls / Men +18

- Admission by reservation only

- Guests attending the Daytime event can stay inside the club free of

charge for the Nighttime event as well

- Free shuttle service from Alassio railway station



DETTAGLI

- Abbigliamento: Space / Dark & Silver

- Donna / Uomo +18

- Ingresso solo su prenotazione

- I clienti che partecipano all'evento Daytime possono rimanere gratuitamente all'interno del club anche per l'evento Nighttime

- Servizio navetta gratuito dalla stazione ferroviaria di Alassio



Evento Xceed:

https://xceed.me/it/alassio/event/le-vele-alassio-presents-change-your-mind-nighttime-sunday-2nd-august-2026/239589/channel/le-vele







Per saperne di più e per prenotare visita:

https://bit.ly/LeVeleAlassioEvents



INFO & RESERVATIONS

+39 327 97 20 920

+39 328 28 28 721