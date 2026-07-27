Perlo, torna il Raduno Trattoristico Piemonte-Liguria: due giorni di festa e confronto tra terra e giovani

Sabato 15 e domenica 16 agosto p.v., si svolgerà a Perlo (CN) il “Sesto Raduno trattoristico Piemonte-Liguria”. L'evento inizierà sabato 15 agosto, nel tardo pomeriggio, con l'apertura ufficiale alla presenza delle autorità politiche e dei rappresentanti degli Enti locali.

Si sfrutterà l'evento per approfondire le dinamiche e le problematiche del settore agricolo e giovanile, in cui il trattore rappresenta l'elemento cardine per svolgere l'attività agricola-forestale sul nostro territorio. La Pro Loco e il Comune, vista la notevole presenza di giovani nelle scorse edizioni, continua fiduciosa ad organizzare il Raduno proprio per rivolgersi in modo particolare a loro per aiutarli ed incentivarli a svolgere l'attività agreste, ormai carente di un ricambio generazionale. Infatti, il confronto e il dibattito con le autorità politiche, i Sindaci e i rappresentanti degli Enti Locali è utile per esprimere e capire le difficoltà, trovare il modo di risolverle per questo settore che è fondamentale per il futuro del nostro Comune.

Terminato il confronto si procederà all'inaugurazione ufficiale dell'evento con l'esecuzione di brani musicali da parte della Banda Musicale di Ceva “Opera Pia Adriano – Bersone – Masenti”, la benedizione dell'evento e il taglio del nastro; a seguire ci sarà la cena preparata dalla Pro Loco i collaborazione con alcune Pro Loco e aziende locali. Per sostenere le attività locali, tutte le portate saranno preparate utilizzando prodotti tipici dei territori limitrofi al nostro Comune.

La serata proseguirà con Umba Croce DJ, spettacoli di intrattenimento sul palco e il concorso di Miss e Mister Tractor, naturalmente con i mezzi agricoli sempre al centro della manifestazione.

Nella giornata di domenica 16 agosto, si svolgerà il Raduno. Di prima mattina i mezzi agricoli si ritroveranno per l'iscrizione, accompagnata da un'abbondante prima colazione offerta da Coldiretti – Campagna Amica. In seguito inizierà la sfilata per le vie di Perlo in un festoso tour e aperitivo itinerante, tutto preparato in collaborazione con Pro Loco di Castellino Tanaro che ci farà gustare il suo prodotto DE.CO. , la “Lela”.

Al termine ci sarà il pranzo conviviale in collaborazione con la Pro Loco di Castellino Tanaro e aziende locali, che cucineranno prodotti tipici del nostro territorio.

Seguiranno prove di abilità e giochi popolari con i mezzi presenti, questo per creare un momento di svago, ma anche di interazione tra i trattoristi più anziani, che portano la loro esperienza e i giovani, che devono acquisire le nozioni e i segreti del lavoro e l'utilizzo di trattori sempre più moderni e tecnologici.

Anche questo Raduno, come le precedenti edizioni, sarà dedicato alla memoria di Lollo (Lorenzo Gazzano), un bimbo prematuramente scomparso, amante dei trattori e del mondo agricolo. In questo contesto i presenti potranno godere di uno spettacolo di gonfiabili per i più piccoli e verranno regalate magliette, braccialetti e altri gadget a tutti i presenti.

Il Comune, i membri della Pro Loco, gli abitanti del paese, investono forze, energie e risorse economiche avendo notato negli anni precedenti un riscontro positivo di impatto sociale, cercando di riportare i ragazzi alla realtà, distogliendoli dal mondo virtuale.

In questo senso, riteniamo fondamentale, oltre all'impegno locale, l'apporto di immagine ed economico da parte di Enti, quali il Consiglio Regionale del Piemonte, che in questi anni ha sempre creduto e sostenuto questa iniziativa.

L'evento ha ottenuto il Patrocinio di: Consiglio Regionale del Piemonte, Provincia di Cuneo, Comune di Perlo, GAL Mongioie, Comunità Montana Alta Val Tanaro e il partenariato/collaborazione di Istituto Tecnico Agrario “Giolitti Bellisario” di Mondovì, Istituto Istruzione superiore “G. Baruffi” di Ceva, Centro Formazione Professionale Cebano-Monregalese “Ernesto Rebaudengo” e Coldiretti – Campagna Amica.