Auto in fiamme a Moncalieri, la sosta selvaggia rallenta l'arrivo dei pompieri

Un'auto in fiamme, forse più a causa di un problema elettrico che non per colpa di un piromane, i residenti che vendendo il rogo e il fumo chiamano subito i Vigili del fuoco, che però fanno una fatica dannata a raggiungere la destinazione a causa della sosta selvaggia.

La difficoltà di raggiungere la destinazione

E' successo a Moncalieri, nella zona di Borgo San Pietro, per la precisione in via Fiume: l'autobotte dei pompieri ha faticato a farsi largo in una strada già stretta di suo e con gli spazi ulteriormente ristretti da diverse vetture parcheggiate in modo non regolare. Per fortuna, in qualche modo i Vigili del fuoco sono riusciti a raggiungere il mezzo e a domare le fiamme, ma c'è chi si è posto il problema se mai fosse dovuta arrivare un'ambulanza per una emergenza assoluta, dove la differenza la possono fare i minuti, quando non i secondi.

I residenti: "Sosta selvaggia, adesso basta"

Considerato che nella zona in questi giorni ci sono gli operai al lavoro per posizionare i paletti a protezione dei pedoni, i residenti di Borgo San Pietro chiedono al Comune di Moncalieri di prendere provvedimenti contro la sosta selvaggia, per evitare che il prossimo mezzo di soccorso non debba perdere momenti preziosi, dovendo 'slalomeggiare' alla Alberto Tomba tra le auto, invece che tra le porte dello slalom.