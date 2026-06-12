Futuro della Rai a Torino, il sindaco Lo Russo incontra i sindacati: “Pieno supporto ai lavoratori”

Il sindaco Stefano Lo Russo ha incontrato oggi a Palazzo Civico le rappresentanze sindacali del centro di produzione e della direzione generale Rai di Torino. Dopo il recente incontro a Roma con l’amministratore delegato Rai Giampaolo Rossi, che aveva invitato in città per proseguire il confronto sulle prospettive future della sede torinese, ribadendo la necessità di continuare a investirvi, il Sindaco ha ascoltato e condiviso oggi le preoccupazioni delle lavoratrici e dei lavoratori, ribadendo loro il pieno supporto dell’amministrazione. “Il centro di produzione Rai riveste un’ importanza strategica per la città e per il sistema radiotelevisivo nazionale come presidio produttivo, culturale e d’innovazione. Faremo tutto il possibile perché l’azienda continui a consideralo tale e a programmare nuovi investimenti che sono fondamentali per garantirne il futuro e i livelli occupazionali”