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Attualità | 12 giugno 2026, 19:57

Futuro della Rai a Torino, il sindaco Lo Russo incontra i sindacati: “Pieno supporto ai lavoratori”

Dopo il colloquio a Roma con l’Ad Rossi, il primo cittadino condivide le preoccupazioni dei dipendenti: “Il centro di produzione è strategico, faremo il possibile per garantire nuovi investimenti”

Futuro della Rai a Torino, il sindaco Lo Russo incontra i sindacati: “Pieno supporto ai lavoratori”

Il sindaco Stefano Lo Russo ha incontrato oggi a Palazzo Civico le rappresentanze sindacali del centro di produzione e della direzione generale Rai di Torino. Dopo il recente incontro a Roma con l’amministratore delegato Rai Giampaolo Rossi, che aveva invitato in città per proseguire il confronto sulle prospettive future della sede torinese, ribadendo la necessità di continuare a investirvi, il Sindaco ha ascoltato e condiviso oggi le preoccupazioni delle lavoratrici e dei lavoratori, ribadendo loro il pieno supporto dell’amministrazione. “Il centro di produzione Rai riveste un’ importanza strategica per la città e per il sistema radiotelevisivo nazionale come presidio produttivo, culturale e d’innovazione. Faremo tutto il possibile perché l’azienda continui a consideralo tale e a programmare nuovi investimenti che sono fondamentali per garantirne il futuro e i livelli occupazionali”

comunicato stampa

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