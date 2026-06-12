A Pinerolo apre un nuovo Centro clinico riabilitativo per problemi di salute mentale

L’obiettivo è far riscoprire il valore dell’esperienza della relazione tra persone e con il territorio, in alternativa all’isolamento. Oggi verrà inaugurato il nuovo Centro clinico riabilitativo PsicoPOV, l’appuntamento è dalle 16,30 alle 19, in stradale Fenestrelle 82 a Pinerolo.

Il Centro si occupa di persone con psicopatologie complesse, disturbi della personalità, nuove dipendenze (nuove sostanze, cibo, social) e disturbi dell’alimentazione e della nutrizione (DAN). Accreditato con Il Servizio Sanitario Nazionale, nasce all’interno della rete di strutture terapeutiche del Progetto du Parc, attiva dal 1998.