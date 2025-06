Allarme caldo a Torino: aria condizionata nei centri d'incontro e farmaci casa. Il piano del Comune per gli anziani

Previste una serie di azioni e monitoraggio per gli over 65

Consegna di farmaci a casa, attività di sostegno e centri di incontro con l’aria condizionata. Sono questi gli interventi messi appunto dal Comune di Torino, per aiutare gli anziani e le persone fragili durante i mesi più caldi.

Anche per l’estate 2025 la Città di Torino ha messo a punto un piano operativo attivo fino al 30 settembre, che prevede una serie di azioni di monitoraggio, vigilanza e assistenza domiciliare a favore di cittadini e cittadine over 65.

Gli interventi

Nel dettaglio sono previsti interventi di operatori socio-sanitari (O.S.S.) e assistenti familiari, accompagnamenti per visite sanitarie o esigenze sociali, consegna di spesa e farmaci, servizi di telesoccorso e teleassistenza, pasti a domicilio o in negozi convenzionati.

Inoltre, per garantire sollievo durante i periodi di maggiore caldo, la Città mette a disposizione un elenco di Centri d’incontro climatizzati, gestiti dalle Circoscrizioni e aperti durante tutta l’estate. L’elenco è consultabile cliccando qui.

"In un contesto demografico, - dichiara l’assessore alle Politiche Sociali Jacopo Rosatelli - che vede un progressivo invecchiamento della popolazione, siamo convinti che prendersi cura dei cittadini più vulnerabili sia non solo un dovere, ma un valore fondante della nostra comunità. In questa direzione continueremo a lavorare in sinergia con gli altri enti e realtà sociali del territorio".

I numeri

Per maggiori informazioni i cittadini e le cittadine possono contattare il call center “Servizio Aiuto Anziani” (numero 011.01133333 – email: aiutoanziani@comune.torino.it) dalle 8,30 alle 16 dal lunedì al venerdì, mentre dalle 16 alle 8,30 di ogni giorno e nei festivi le telefonate sono inoltrate alla Polizia Municipale.