Festa d’Estate in via Monginevro: una domenica pedonale tra artigianato, sapori e divertimento

Una ventata d’estate animerà via Monginevro con una giornata all’insegna dello shopping all’aria aperta, del buon cibo e dell’intrattenimento per tutte le età.

Domenica 15 giugno, dalle 9 alle 20, il tratto di via Monginevro compreso tra piazza Sabotino e corso Ferrucci sarà completamente pedonalizzato, trasformandosi in un vero e proprio viale della festa.

I negozi resteranno aperti per l’occasione e lungo la via sarà possibile curiosare tra numerose bancarelle di artigianato locale, prodotti tipici e una selezione di articoli extra-alimentari.

Per i buongustai, i ristoranti, bar, pizzerie ed etnici offriranno colazioni, pranzi, apericene e cene con un’ampia gamma di proposte gastronomiche. Non mancheranno animazioni e intrattenimenti per grandi e piccini lungo tutto il percorso.

Un’occasione perfetta per vivere la città in modo diverso, senza traffico né smog, riscoprendo il piacere di una passeggiata in compagnia in uno dei quartieri più vivi di Torino. Una domenica da non perdere, dedicata a studenti, famiglie e cittadini di tutte le età!