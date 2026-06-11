Scontro tra scooter Glovo e moto in via Artom, i residenti prestano i primi soccorsi ai feriti

Paura nella tarda mattinata di oggi a Mirafiori Sud, dove un violento incidente stradale ha coinvolto uno scooter utilizzato per le consegne Glovo e una moto di grossa cilindrata. Lo schianto è avvenuto intorno alle 12.30 all’incrocio tra via Artom e via Fratelli Garrone. Ad avere la peggio sono stati entrambi i conducenti, poi trasportati al Cto in codice giallo dopo le prime cure prestate sul posto. Per il rider si sospetta un trauma cranico.

L'intervento dei cittadini

I primi minuti dopo l’impatto sono stati davvero concitati. Diversi passanti si sono fermati per soccorrere i feriti e mettere in sicurezza l’area in attesa dell’arrivo dei sanitari. Tra loro anche Antonella, infermiera residente in zona, che è intervenuta immediatamente per assistere i due motociclisti. “Il ragazzo della moto presentava una possibile frattura alla tibia, evidente anche a vista - racconta -. Abbiamo immobilizzato l’arto e cercato di stabilizzarlo fino all’arrivo dei soccorsi”.

Momenti di forte tensione per il rider, un ragazzo nordafricano che avrebbe manifestato convulsioni e un evidente stato di agitazione dopo la caduta. “Voleva alzarsi e togliersi il casco. Lo abbiamo tenuto in posizione di sicurezza e monitorato fino all’arrivo del 118”.

Feriti in carico

Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i sanitari del 118, che hanno preso in carico entrambi i feriti. Successivamente è arrivata anche la Polizia Locale, impegnata nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro.

"Un ringraziamento ai soccorritori intervenuti, che hanno dimostrato l'importanza della diffusione della cultura del primo soccorso" così il consigliere della Circoscrizione 2, Davide Schirru, residente in zona.