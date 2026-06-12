Cerca di soffocare la mamma per una bolletta: 33enne in manette per tentato omicidio

Sembrerebbe legata al pagamento di una bolletta dell’acqua l’aggressione che il figlio, di trentatré anni, ha commesso nei confronti della madre la mattina di mercoledì 10 giugno a Baldissero Torinese. Secondo il racconto dell’anziana settantasettenne, il figlio avrebbe cercato di soffocarla per mezzo di un cuscino mentre la donna riposava nel letto.

La nuora evita l'omicidio

Solo l’intervento della nuora ha fatto però desistere l’uomo nel portare a compimento il gesto. È stata poi direttamente la pensionata a chiedere aiuto al 112 e a far arrivare a casa diverse pattuglie della Compagnia dei Carabinieri di Chieri. All’arrivo dei militari della locale Stazione e del Radiomobile, il figlio si era già allontanato da casa per andare al lavoro.

Mamma vessata

Rintracciato nel giro di poco, dopo una puntuale ricostruzione dell’accaduto e del racconto - fornito agli investigatori dalla mamma sulle ulteriori condotte minatorie e vessatorie subìte dal figlio e mai denunciate prima - i militari lo hanno arrestato. Per lui le accuse sono di “tentato omicidio” e “maltrattamenti familiari”: secondo quanto ricostruito dai militari le violenza andavano avanti da oltre un biennio. Ora l’uomo si trova nel carcere Lorusso e Cutugno di Torino a disposizione della Procura di Torino, che procede.