Una nuova luce per via Chiesa della Salute: in arrivo il potenziamento dell'illuminazione

Una nuova luce per via Chiesa della Salute. L'hanno annunciato il Comune e Iren, durante la discussione della mozione del consigliere PD Simone Tosto in cui chiede, tra le altre cose, proprio il potenziamento dell'illuminazione nella strada più importante di Borgo Vittoria. Tosto ha proposto di partire da illuminazione, marciapiedi ma anche dal coinvolgimento dei cittadini per il rilancio di quella che una volta era una delle strade commerciali più frequentate della città. Cittadini di Borgo Vittoria che, proprio nella serata del 9 giugno, sono scesi in strada per lanciare un segnale contro degrado e criminalità presenti nel quartiere.

"Via Chiesa della Salute fino a molti anni fa veniva chiamata via Roma di Borgo Vittoria, per la qualità delle attività commerciali e la presenza di cittadini soprattutto nei weekend - ha spiegato Tosto durante la presentazione del documento nelle commissioni Ambiente e Lavori Pubblici -. L'illuminazione urbana può essere un deterrente per furti e scippi che stanno avvenendo in quella zona, e può valorizzare il commercio di prossimità. Inoltre l'intero quartiere sta vivendo una trasformazione ed è interessato dalla partecipazione della cittadinanza in progetti come Torino Spazio Pubblico, per questo chiedo anche di valorizzare i percorsi partecipativi dei cittadini".

Petizione nel 2018

Come ricordato da Tosto, l'illuminazione era stata migliorata in seguito a una petizione dei residenti nel 2018 promossa dall'Associazione Commercianti di Via Chiesa della Salute. Iren effettuò una serie di interventi di illuminazione pubblica, inclinando i lampioni per migliorare l'illuminazione, ma l'effetto è scemato negli anni.

Durante la discussione, Iren e gli uffici comunali hanno confermato che alcune delle richieste della mozione sono già state prese in carico e sono in calendario. Il miglioramento dell'illuminazione tramite potenziamento delle luci esistenti nel tratto tra via Villar e corso Grosseto dovrebbe essere effettuato tra luglio e agosto, mentre per il tratto tra corso Grosseto e via Massari servirà sostituire completamente i lampioni. In quel tratto l'intervento è previsto per fine autunno, da completare entro fine anno.

Non solo luci

Per migliorare la zona, la richiesta di Tosto è anche di tracciare la segnaletica orizzontale, con particolare attenzione agli attraversamenti pedonali, e ripristinare i tratti di marciapiede attualmente deteriorati. Anche in questo caso, gli uffici hanno indicato che il ripristino dei marciapiedi è stato inserito nel programma di manutenzione ordinaria o straordinaria.

Il capogruppo dei Moderati Simone Fissolo ha invece chiesto di estendere il divieto di vendita di bevande in vetro e lattine a partire dalle 21 alla zona compresa tra via Chiesa della Salute e via Sospello, per limitare bivacchi e disagi notturni. "Negli ultimi mesi sono aperti 3 minimarket in tre civici vicini - ha commentato Fissolo - e ora ci sono frequentatori che rimangono a consumare sotto le case, causando problemi di rumore e sicurezza".