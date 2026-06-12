Peveragno torna a raccontarsi attraverso la sua fragola

Una tradizione che si rinnova

Con l'arrivo di giugno, Peveragno si prepara ad accogliere, da giovedì 11 a martedì 16, uno degli appuntamenti più consolidati della sua vita pubblica. La Sagra della Fragola, nata negli anni Cinquanta e giunta ormai a un'edizione che sfiora i settant'anni di storia, rappresenta molto più di una semplice festa stagionale. Per alcuni giorni il centro del paese diventerà il punto di incontro tra produttori, associazioni e visitatori, chiamati a condividere un patrimonio agricolo che continua a occupare un posto centrale nell'immagine della comunità locale. La manifestazione, organizzata dalla Pro Loco con il supporto del Comune, conferma così il proprio ruolo di evento simbolo dell'inizio dell'estate peveragnese.

Una nota acidula che armonizza la dolcezza

La fragola di Peveragno è uno dei frutti più rappresentativi della produzione agricola del Cuneese e affonda la sua identità nel legame stretto con il territorio. Il colore rosso-aranciato brillante e la pezzatura in genere medio-grande la rendono facilmente riconoscibile sui banchi di vendita. La sua maturazione è influenzata dall’altitudine e dal clima più fresco rispetto alle aree di pianura, che ne determinano una collocazione nella fase piena della stagione delle fragole. Al gusto si distingue per una dolcezza netta, accompagnata da una lieve componente acidula che ne equilibra la sensazione complessiva. Il profumo è intenso e persistente, mentre la polpa, pur consistente, resta succosa e piacevole. È un frutto che si consuma soprattutto fresco, ma trova impiego anche in preparazioni semplici senza perdere la sua identità.

Una comunità che si riconosce nella sua agricoltura

Nel corso degli anni la Sagra della Fragola è diventata anche uno strumento attraverso cui Peveragno racconta sé stessa. Accanto alla promozione del prodotto locale, la manifestazione coinvolge infatti associazioni culturali, gruppi di volontariato e realtà del territorio, trasformandosi in un'occasione di partecipazione collettiva. L'evento contribuisce inoltre a valorizzare il patrimonio storico e artistico del paese, grazie all'apertura di musei, monumenti e luoghi di interesse che accompagnano tradizionalmente il fine settimana della sagra. Un intreccio tra agricoltura, cultura e vita associativa che spiega la longevità dell'iniziativa.

Dal galà alla fiera: i sapori al centro

Il programma alternerà momenti di spettacolo e occasioni dedicate alla tavola. Tra gli appuntamenti più attesi figurano l’inaugurale Cena in Rosso di giovedì 11 e la giornata di domenica 14, quando il centro del paese si trasformerà in una mostra-mercato che ospiterà i produttori di fragole, gli stand gastronomici e le proposte di street food. A questi si aggiungeranno eventi di intrattenimento che accompagneranno le serate della manifestazione, mentre – sempre la domenica – sarà possibile visitare anche i principali luoghi d'interesse del paese. Un calendario che mantiene al centro il prodotto simbolo locale, ma che punta anche a offrire ai visitatori un'esperienza decisamente più ampia.







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