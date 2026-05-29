Granda in Piazza 2026: tre giorni di birra artigianale a Torino

Dal 5 al 7 giugno la Piazza dei Mestieri ospita la terza edizione di Granda in Piazza, il festival nato dalla collaborazione tra Granda e Birrificio La Piazza. Per tre giorni il pubblico potrà degustare oltre cento birre italiane e internazionali, partecipare a incontri e degustazioni guidate e vivere un programma che unisce cultura brassicola, musica e gastronomia.

Piazza dei Mestieri, una sede che valorizza l’incontro

Il festival si svolge negli spazi del Birrificio La Piazza, all’interno della Piazza dei Mestieri, realtà torinese che coniuga formazione, ristorazione e socialità. La location offre un contesto ideale per accogliere pubblico e produttori, con un’offerta gastronomica che spazia dallo street food alle proposte vegetariane, fino ai dolci della tradizione.

Granda e il dialogo con la scena internazionale della birra

Promotrice dell’evento è Granda, realtà brassicola cuneese che negli anni ha costruito una rete di collaborazioni in Italia e all’estero. L’edizione 2026 riunirà dieci birrifici ospiti provenienti da Europa e Stati Uniti, affiancati dalle produzioni di Granda e del Birrificio La Piazza, comprese alcune birre realizzate in edizione limitata.

Degustazioni e incontri sulla birra contemporanea

Accanto alle degustazioni, il programma propone tre panel dedicati ai temi più attuali del mondo craft: il rapporto con il territorio, il valore della bevibilità e le nuove forme di comunicazione. Completano il calendario due degustazioni guidate, finalizzate ad approfondire stili, tecniche produttive e identità dei birrifici presenti al festival.





Informazioni: GrandaBeer.it