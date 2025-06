Stretta della polizia in Barriera di Milano, 49 arresti e 141 denunce in due settimane

Un’imponente operazione di controllo nel quartiere Barriera Milano (spesso agli onori delle cronache per problemi di spaccio e risse) è stata condotta nei giorni scorsi dalla polizia, grazie al lavoro sinergico di più reparti della Questura, tra cui la Squadra Mobile, il Commissariato Barriera Milano e l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico (Upgsp).

In due settimane di attività intensa, sono state arrestate 49 persone e denunciate in stato di libertà altre 141. Gli interventi hanno interessato in particolare i reati legati al traffico di stupefacenti, ai furti, alle rapine e ai reati contro la persona. Circa l'86% delle persone coinvolte risultano cittadini stranieri.

Droghe e spaccio: sequestrati oltre 3,5 chili di stupefacenti

Nell’ambito del contrasto allo spaccio di droga, gli agenti hanno effettuato numerose perquisizioni in abitazioni e luoghi segnalati, che hanno portato al sequestro di 2 chili di hashish, quasi 400 grammi di cocaina, 350 grammi di hashish, 600 grammi di marijuana, e diverse dosi di crack.

In totale, sono state arrestate 15 persone per detenzione e spaccio, mentre altre 25 sono state denunciate.

Reati predatori e violenze: individuati e fermati diversi autori

La Squadra Mobile ha tratto in arresto 5 persone per furto in abitazione e ricettazione, riuscendo a restituire oggetti rubati - tra cui gioielli - ai legittimi proprietari. Denunciate anche due persone per una rapina in strada ai danni di un’anziana. Tra gli arrestati figurano 7 soggetti accusati di reati contro la persona, tra cui tentato omicidio e lesioni gravi.

Il Commissariato Barriera Milano ha invece eseguito 9 arresti per rapine, furti ed estorsioni, mentre l’Upgsp ha arrestato 13 persone per reati predatori e denunciato 53 individui per violazioni varie, comprese minacce, atti persecutori e resistenza a pubblico ufficiale.

I procedimenti penali si trovano attualmente nella fase delle indagini preliminari e, pertanto, vige la presunzione di non colpevolezza degli indagati, sino alla sentenza definitiva.