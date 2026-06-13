Balon Mundial torna alla Colletta e porta musica e cibo dall'Africa

Il Balon Mundial torna alla Colletta e porta con sé cibo e musica. L'edizione della maggiore età della "Coppa del mondo delle culture" dedicata a giocatori con background migratorio - quest'anno sarà la diciottesima - sarà infatti tutti i weekend dal 13 giugno al 5 luglio nel nuovo campo da calcio di via Regazzoni, da poco riaperto dopo la riqualificazione.

Le finali del 5 luglio potrebbero essere giocate al Nebiolo, l'associazione sta aspettando la conferma, mentre l'edizione 2025 si era svolta al campo di via Tirreno dell'ASD San Paolo. "Abbiamo giocato un po' ovunque in tutta la città - ha spiegato uno degli organizzatori, Giorgio Antonino - per coinvolgere tutti i quartieri e le circoscrizioni".

Il progetto cresce ogni edizione: quest'anno l'obiettivo è di arrivare ad avere 24 squadre maschili di calcio a 11 e 12 femminili di calcio a 5, due in più del 2025. Per i bambini è confermata la giornata del "Mundialito football3", una versione del calcio che punta alla promozione del dialogo e del rispetto, organizzata nel giorno delle finali. Nel football3, oltre alle performance sportive, sono premiati il fair play e la capacità di rispettare le regole, giocando senza arbitri e con le regole da decidere insieme a inizio partita.

Ma il Balon Mundial non è mai stato solo calcio: "Quest'anno la parte culturale dell'evento sarà ampliata ancora di più", promette Antonino. Le associazioni "Donne Africa Subsahariana e II Generazione" e "Renken" porteranno sui campi da gioco cibo africano, mentre il gruppo di percussioni "Stella Nera" farà ascoltare i ritmi dell'Africa occidentale.