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Sport | 13 giugno 2026, 10:11

Volley A2/F: Ribechi e Bonansea per il reparto libero

La Monviso Volley punta sul talento in arrivo da Scandicci e su un’atleta del vivaio

Emma Bonansea

Emma Bonansea

Da un lato Manuela Ribechi, 22 anni, dall’altro Emma Bonansea, 19. Nel ruolo di libero per la prossima stagione di A2, Monviso Volley punta su due giovani: Ribechi, arriva da Scandicci, 172 cm, nata nel Milanese, ha già una lunga esperienza nazionale e internazionale, mentre Bonansea è un prodotto del vivaio, che si è formata interamente nelle giovanili del club.

Redazione

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