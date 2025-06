“Note di gusto”: corso Traiano si anima tra musica, sapori e cultura

Domenica 15 giugno, dalle 9 alle 20, corso Traiano si trasformerà in un vivace salotto a cielo aperto con la nuova edizione della festa di via “Note di gusto”. La manifestazione animerà il tratto compreso tra corso Unione Sovietica e via Pio VII, offrendo ai cittadini un’intera giornata di shopping, spettacoli e sapori.

I negozi della zona resteranno aperti per tutta la giornata e faranno da cornice a una serie di stand espositivi e bancarelle che proporranno prodotti artigianali, musica, libri, street food e molto altro.

Non solo gastronomia: saranno allestite aree tematiche dedicate ai vinili, all’hi-fi e all’editoria, pensate per attrarre curiosi e appassionati di ogni età.

Il pomeriggio sarà impreziosito da esibizioni di gruppi folk salentini, che porteranno in strada il ritmo e l’energia delle tradizioni del sud Italia, trasformando corso Traiano in un palcoscenico all’aperto. Un’occasione da non perdere per vivere il quartiere in modo diverso, riscoprendo il piacere di stare insieme tra musica, cultura e buon cibo.