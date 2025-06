Vandali al parco Vittime di Chernobyl, lancio di bottiglie contro il muro

È diventato motivo di crescente preoccupazione tra i residenti del quartiere il degrado che sta interessando il parco Vittime di Chernobyl, situato tra via Arvier e via Fattori (nel quartiere Pozzo Strada).

La vergogna del lancio delle bottiglie

La situazione ha raggiunto un nuovo livello di allarme negli ultimi giorni, quando alcuni giovani sono stati visti lanciare bottiglie di vetro contro il muro che separa il parco dalla bocciofila, con conseguente pericolo per chi vive nei dintorni e danni potenziali alla struttura.

"Feste notturne"

“I giovani d’oggi si divertono a ubriacarsi e spaccare tutto, così non va bene”, commenta sconsolato Davide Scanavino, consigliere di Torino Bellissima in Circoscrizione 3. Le sue parole riflettono il malessere di molti abitanti, preoccupati non solo per la sicurezza del parco Vittime di Chernobyl, ma anche per l’assenza di controlli e il rischio che i recenti investimenti pubblici vadano sprecati.

Le famiglie chiedono ora un intervento immediato: sia per mettere in sicurezza l’area, sia per prevenire ulteriori episodi di vandalismo. Intanto, cresce l’attesa per la riapertura ufficiale del parco, che dovrebbe restituire al quartiere un’importante area di svago.