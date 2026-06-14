Pro loco Villafranca Piemonte: Alciato fa tris e arriva un nuovo vice

“Migliorare sempre introducendo qualche novità in ogni festa e continuando la ricerca di nuovi volontari” così Franca Alciato, riconfermata presidente della Pro loco di Villafranca Piemonte, annuncia gli obiettivi da conseguire nei prossimi anni. Ex parrucchiera del paese, Alciato è al terzo mandato, ed è stata riconfermata nella sua carica durante l'assemblea che si è svolta mercoledì 3 giugno.

Nuovo invece il vice presidente dell'associazione: Alessio Bottano ha preso il posto di Susy Racca.

Elena Bordese è stata riconfermata segretaria, mentre Milva Della Ferrera affiancherà Manuela Bordabossana nel ruolo di tesoriere.

Mercoledì ci sono stati anche nuovi ingressi tra i consiglieri: sono entrati in direttivo Luca Mantovan, Massimo Bollati, Gaia Camisassa, Bruno Druetta. Si aggiungono a Bruno e Franco Mellica, Roberto Rolando, Piero Vaschetto, Livio Serravalle, Claudia Ferrua, Dario Amaretti, Susanna Racca, Caterina Galfione, Luigi Capello e Andrea Bruno.