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Attualità | 15 giugno 2026, 17:29

Dalle Mezze notti bianche al Vandalino nel nuovo numero di ‘Fuori dal comune’

È uscito il primo numero del 2026 del notiziario di Torre Pellice, distribuito gratuitamente e disponibile nelle attività commerciali e negli uffici pubblici

Dalle Mezze notti bianche al Vandalino nel nuovo numero di ‘Fuori dal comune’

È disponibile nelle attività e negli uffici pubblici il primo numero del 2026 del notiziario ‘Fuori dal comune’ del Comune di Torre Pellice. Pubblicato a maggio, contiene informazioni sulla nuova Area Sport e Movimento, nata nella vecchia Polisportiva, e sulle manifestazioni della stagione estiva, come le Mezze notti bianche e il festival ‘Una Torre di Libri’.

Il nuovo numero di ‘Fuori dal comune’ dà voce inoltre alla cittadina onoraria Anna Foa, storica saggista e docente universitaria, e a Karsten Groß, sindaco del Comune tedesco gemellato Mörfelden-Walldorf.

Si chiude con l’invito della famiglia di Mauro e Elisa Gaydou che - con i figli Fabio e Alice gestiscono l’alpeggio del Vandalino - a salire questa estate in montagna da loro, per scoprire un angolo di paesaggio che merita la passeggiata.

Redazione

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