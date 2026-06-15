L'arcivescovo di Torino Repole in visita a Moncalieri: l'incontro con i ragazzi delle parrocchie

Nei giorni scorsi l'arcivescovo di Torino, il cardinale Roberto Repole, è stato ospite a Moncalieri nella Chiesa di San Francesco, dove ha incontrato molti giovani delle parrocchie della città.

"Abbiamo vissuto un momento di grande valore simbolico", ha dichiarato il neo sindaco, Lorenzo Mauro. "Tra le emozioni più belle, quella di incontrare i tantissimi giovani di Moncalieri che si preparano a vivere un’estate di impegno e responsabilità nei centri estivi delle nostre parrocchie. Insieme a loro animatori e animatrici che scelgono di dedicare il proprio tempo ai più piccoli, accompagnandoli nella crescita, nel gioco e nelle esperienze che resteranno nei loro ricordi".

"A tutti questi ragazzi e ragazze voglio dire grazie. Grazie perché scegliete di esserci, mettendo a disposizione entusiasmo, passione ed energie", ha aggiunto il primo cittadino di Moncalieri. "Noi ci siamo, e abbiamo bisogno del vostro contributo. Vi aspetteremo rispettando i vostri tempi, accompagnando i percorsi che sceglierete di intraprendere e sostenendo i sogni che vorrete realizzare".

E dopo aver ringraziato i parroci Don Marco e Don Beppe per l’organizzazione dell’incontro e "per il lavoro prezioso con cui, ogni giorno, tengono insieme questo gruppo di giovani", Mauro ha concluso dicendo: "Il futuro di Moncalieri passa anche da qui: dall’impegno, dall’esempio e dal cuore dei nostri ragazzi".