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Attualità | 15 giugno 2026, 14:00

Milano eventi e cultura: la guida di QuaMilano agli appuntamenti da non perdere

Dal Salone del Mobile ai festival di quartiere: QuaMilano, il nuovo giornale milanese, racconta la scena culturale della città

Milano eventi e cultura: la guida di QuaMilano agli appuntamenti da non perdere

Poche città in Europa possono competere con Milano sul piano dell'offerta culturale. Mostre di arte contemporanea, concerti, festival letterari, rassegne teatrali, inaugurazioni di gallerie: il calendario milanese è denso tutto l'anno, non solo nei grandi momenti come il Salone del Mobile o la Fashion Week.

Il problema, per chi vuole orientarsi, è la sovrabbondanza. Decine di eventi si sovrappongono ogni settimana, e scegliere cosa seguire richiede selezione. La differenza la fanno le fonti che sanno distinguere gli appuntamenti di qualità dal rumore di fondo, e che offrono un contesto per capire perché un evento è rilevante.

Per chi cerca una guida ragionata agli eventi culturali milanesi, QuaMilano offre una copertura dedicata alla scena locale, con attenzione sia ai grandi nomi sia alle realtà emergenti che animano quartieri e spazi indipendenti della città.

Redazione

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