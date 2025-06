Al Regio arriva "Andrea Chénier", primo impegno sul podio per Andrea Battistoni come direttore musicale del Teatro

Dal 18 al 29 giugno il Teatro Regio di Torino chiude la Stagione d’Opera e di Balletto con Andrea Chénier, il capolavoro di Umberto Giordano. Sul podio, per la prima volta come Direttore musicale del Regio, Andrea Battistoni, che guida Orchestra e Coro in un nuovo allestimento firmato da Giancarlo del Monaco. Protagonisti di questo grande affresco storico e lirico sono Gregory Kunde, Maria Agresta e Franco Vassallo.

L’opera racconta la tragica vicenda del poeta André Chénier, realmente esistito e ghigliottinato durante il Terrore. Amore, passione politica e conflitti morali si intrecciano sullo sfondo della Rivoluzione francese. Un’opera travolgente, con arie celebri e una scrittura orchestrale ricca e coinvolgente, che – nelle parole di Battistoni – “non accompagna, ma diventa essa stessa protagonista della scena”.

Il regista Del Monaco propone una lettura attuale: Chénier è un artista ucciso per aver detto la verità, Maddalena un’eroina che si sacrifica per amore, Gérard un uomo schiacciato dal potere e dal rimorso. L’amore, dice il regista, è "l’unica vera rivoluzione possibile".

L'anteprima per gli under 30 è il 17 giugno. Biglietti su teatroregio.torino.it.