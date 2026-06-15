Duilleoga in concerto nel cortile di Santa Pelagia

Con l’approssimarsi dell’estate, la Stagione Concertistica di Santa Pelagia svela un altro angolo suggestivo, custodito all’interno dei propri antichi spazi e dopo la chiesa con il coro settecentesco annesso, è il momento di aprire la parte en plein air del cortile a cui si accede da via Giolitti 35/A.

Per l’occasione, mercoledì 17 giugno alle ore 21 sotto gli alberi secolari risuoneranno le melodie irlandesi, eseguite dal trio Duilleoga, inseriti nella rassegna New T@aste.

Beatrice Tola (violino), Simone Capodicasa (flauti irlandesi) e Simone Dani (chitarra), nonostante la giovane età, sono musicisti già affermati in progetti musicali eterogenei che spaziano dalla musica classica al folk, con incursioni in generi contemporanei.

Con Duilleoga, hanno deciso di unire le loro esperienze e sensibilità artistiche per dare vita a un progetto unico: un trio che fonde tradizione e modernità in una proposta fresca e coinvolgente. Il trio, composto da flauto irlandese, violino e chitarra, si distingue per la capacità di reinterpretare la musica tradizionale irlandese con un tocco personale, rendendo sia brani da ballo che melodie più riflessive attuali e accessibili a un pubblico generalista, senza perdere l’attenzione dei cultori del genere.

Il repertorio include brani della tradizione irlandese e scozzese, combinati con composizioni contemporanee e incursioni in altre culture musicali affini, creando uno spettacolo ricco di sorprese per lo spettatore.

Lo spettacolo di Duilleoga è estremamente versatile e si adatta a molteplici contesti, dai piccoli club e sale da concerto intime ai grandi festival all'aperto.

Grazie alla capacità di creare atmosfere coinvolgenti e all’energia travolgente del trio, la loro musica riesce a conquistare ogni tipo di pubblico, rendendo ogni evento unico e memorabile.