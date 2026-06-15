Cinema all'aperto: dove assistere alle proiezioni dei film sotto le stelle nelle sere d'estate

Il cinema non va in vacanza con l’arrivo dell’estate, ma con l’arrivo della bella stagione oltre alla proposta nelle sale, si aggiungono le rassegne all’aperto. Cortili, terrazze e prati diventano la location perfetta per godersi film nelle calde serate estive sotto le stelle con proposte che spaziano dai grandi classici ai contemporanei e che si uniscono a incontri e workshop ad hoc.

Ecco allora dove trovare i grandi schermi all’aperto da giugno ad agosto.



LUNEDÌ CINEMA, EFFETTO FALENA

Fino al 20 luglio

La rassegna di cinema all’aperto realizzata insieme a Moth, animerà gli spazi di Corso Regina Margherita 128 con sei appuntamenti in programma tutti i lunedì. La rassegna nasce da un’immagine semplice e potente: quella della falena, creatura notturna irresistibilmente attratta dalla luce. Il cinema e la falena hanno infatti una cosa in comune: l’ossessione per la luce. Da questa suggestione prende forma un percorso cinematografico che segue il ciclo vitale della falena in tre tappe — stasi, metamorfosi e volo — componendo un racconto fatto di immobilità, cambiamenti improvvisi, fughe, risvegli e desideri di trasformazione: dalla paralisi di chi non sa cosa fare della propria vita, allo strappo delle metamorfosi, fino al volo, inteso come nuova consapevolezza, possibilità di leggerezza, ma anche rischio di una caduta rovinosa.

INFO: lunedicinema.netlify.app.

IN THE CORTILE

Fino al 30 giugno

Il cortile di Comala, in corso Francesco Ferrucci 65/a a Torino, torna a essere uno spazio di cinema all’aperto a ingresso libero con la prima parte di “IN THE CORTILE”, la rassegna estiva che intreccia proiezioni, incontri e riflessioni sul contemporaneo. Un programma che attraversa lavoro, migrazioni, linguaggi della satira, memoria autoriale e le molteplici forme del potere, trasformando il cinema in occasione di confronto pubblico. La rassegna si apre con due serate dedicate al centenario di Mel Brooks e vedrà sul grande schermo Frankenstein Junior (14 giugno) e Balle Spaziali (15 giugno). La proiezione di Frankenstein Junior sarà introdotta da Giampiero Frasca, autore del libro Frankenstein Junior (Gremese, 2024), in un approfondimento sul linguaggio comico e la tradizione parodica del cinema americano.

INFO: https://comala.it/

ESTATE AL CINEMA

Fino all'8 agosto

Un’Estate al Cinema è la rassegna promossa dall’Associazione Museo Nazionale del Cinema (AMNC) che quest’anno arriva alla 14a edizione. In programma 35 appuntamenti in 11 spazi diversi, fra Torino, Moncalieri e Exilles, con 30 film e oltre 20 ospiti, tra cui Luigi D’Alife, Sergio Scavio e Miguel Benasayag in dialogo con la curatrice d’arte pubblica Lisa Parola, Ilham Mohamed Osman e Maurizio Zaccaro. Nel programma, oltre alle proiezioni, sono previsti poi 2 workshop e 6 talk. Il programma include una rassegna al Centro Interculturale di Torino, che compie 30 anni.

INFO: https://amnc.it/progetto/unestate-al-cinema/#:~:text=Un'Estate%20al%20Cinema%20%C3%A8,il%207%20luglio%20del%201953.

CINEMA SULLA PISTA 500

Dal 2 al 26 luglio

Sospesa tra il cielo e la storia industriale della città, la Pista 500 del Lingotto si trasforma, ancora una volta, in una delle arene cinematografiche all'aperto più affascinanti e suggestive d'Italia. Un palcoscenico unico, dove l'iconica architettura torinese incontra la magia della settima arte. Guardare un film qui non è solo assistere a una proiezione, ma vivere un’esperienza immersiva. In questo contesto di straordinaria bellezza architettonica e paesaggistica, Cinema sulla Pista 500, organizzata per il terzo anno da Distretto Cinema e Pinacoteca Agnelli, in collaborazione con Film Commission Torino Piemonte e Museo Nazionale del Cinema. Il cartellone 2026, a cura di Fulvio Paganin, si articola in percorsi tematici, pensati per stimolare la riflessione e celebrare la grande arte cinematografica. Vero fiore all'occhiello di esta edizione è però il parterre di ospiti che accompagneranno le proiezioni, offrendo al pubblico occasioni di approfondimento uniche.

INFO: www.pinacoteca-agnelli.it

A questi si aggiungeranno presto i programmi del cinema all’aperto all’Imbarkino.