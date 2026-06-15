Il Festival dei Saperi fa tappa a Coassolo: passeggiate e cultura per riscoprire il patrimonio delle valli

Ci sono luoghi che si scoprono passo dopo passo. Sentieri che attraversano boschi silenziosi, cappelle che custodiscono la memoria delle comunità e alberi secolari che sembrano raccontare il tempo. È da questo intreccio che nasce "Coassolo tra Arte e Natura", l'appuntamento con cui il paese aderisce al Festival dei Saperi promosso dall'Unione Montana Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone.

Il Festival dei Saperi coinvolge quindici Comuni del territorio in un percorso diffuso dedicato alla valorizzazione del patrimonio culturale, ambientale e delle conoscenze custodite dalle comunità. Un mosaico di eventi che trasforma borghi, sentieri e luoghi simbolici in occasioni di incontro e scoperta. A Coassolo Torinese il fine settimana del 20 e 21 giugno sarà dedicato alla riscoperta del territorio attraverso il paesaggio, la musica e l'arte.

Le iniziative prenderanno il via sabato 20 giugno, alle 21, nella chiesa parrocchiale con il concerto del Coro Edelweiss del Cai di Torino. Domenica 21 giugno il cuore dell'iniziativa sarà la camminata ad anello tra le frazioni Banche, Cà del Mairu, Pian di Coppo, Demichelis e Grata, promossa dalla Pro Loco di Coassolo, alla scoperta del faggio secolare, delle cappelle e dei piloni che raccontano la storia delle sue borgate. Le iscrizioni si svolgeranno dalle 8 alle 8,30 in piazza Capoluogo, dove ai partecipanti saranno offerti la colazione e un piccolo omaggio. Il percorso, lungo circa otto chilometri e con un tempo di percorrenza stimato in tre ore e mezza, sarà arricchito da punti di ristoro lungo il tragitto. La quota di partecipazione è di 10 euro per gli adulti e di 5 euro per i bambini sotto i 10 anni, mentre sarà gratuita per i bambini fino ai 3 anni. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare la Pro Loco tramite WhatsApp al 366.9377379 oppure scrivere all'indirizzo proloco.coassolo@gmail.com.

L'arrivo è previsto alle 13 in piazza Capoluogo. I partecipanti potranno poi fermarsi a pranzo nei locali convenzionati del paese: il Ristorante Colorado (0123.45462) e la Trattoria Castiun (348.6040757), che proporranno un menù dedicato al costo di 25 euro. Nel pomeriggio, a partire dalle 14, piazza Capoluogo si animerà con l'esposizione di prodotti locali, momenti di intrattenimento musicale, la mostra pittorica di Laura Antonietti, le dimostrazioni di scultura curate dalla scuola Uniart e le visite guidate dedicate alla storia della chiesa. «Attraverso questo appuntamento vogliamo invitare residenti e visitatori a guardare il nostro paese con occhi nuovi. Camminare insieme significa riscoprire luoghi, storie e bellezze che fanno parte della nostra identità e che meritano di essere conosciute e condivise», evidenzia il sindaco Guido Bonino.

"Coassolo tra Arte e Natura" sarà così un'occasione per rallentare il passo e lasciarsi guidare dalla curiosità, ritrovando il legame profondo tra il paesaggio e le persone che lo abitano.



