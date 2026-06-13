Torre Pellice: torna la passeggiata tra i templi valdesi rinviata dal maltempo

Si svolgerà domani – domenica 14 giugno – la passeggiata tra templi valdesi rinviata ad aprile e a maggio a causa del brutto tempo. L’iniziativa è organizzata dalla Chiesa valdese di Torre Pellice con i volontari del gruppo ‘Tempio Aperto’ e la collaborazione del gruppo Laav (Letture ad alta voce).

Il percorso, lungo circa due chilometri e accessibile a tutti, collegherà il tempio di via Beckwith a quello dei Coppieri, con soste in alcuni luoghi significativi della storia valdese locale, tra cui il ponte sul torrente Biglione e l’ex ospedale valdese.

La partenza è alle 15 al tempio di via Beckwith e alla fine della passeggiata ci sarà un momento conviviale al tempio dei Coppieri. La partecipazione è libera e non richiede prenotazione.