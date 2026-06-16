Incidenti durante corteo per Ramy, otto condannati dal tribunale di Torino

Otto condanne hanno chiuso oggi a Torino il processo per gli incidenti che si verificarono in città il 9 gennaio dello scorso anno, durante un corteo antagonista per Ramy Elgamy, il giovane che era morto a Milano alcune settimane prima durante un inseguimento dei carabinieri. Come riporta l'agenzia di stampa Ansa, le pene inflitte dai giudici spaziano dai 16 ai 10 mesi di reclusione.

Concessa la condizionale solo a cinque imputati

Solo a cinque imputati è stata concessa la condizionale. Fra i condannati ci sono alcuni esponenti del centro sociale Askatasuna. L'accusa è stata sostenuta dal pm Paolo Scafi, che aveva chiesto condanne tra i 20 mesi e i tre anni di reclusione.

Provvisionali a ministeri dell'Interno e della Difesa

I dimostranti danneggiarono la facciata del commissariato di polizia Dora Vanchiglia e lanciarono petardi, sassi e bottiglie contro le forze dell'ordine schierate davanti alla sede del comando regionale dei carabinieri. Ai ministeri dell'Interno e della Difesa, che si sono costituiti parte civile, dovrà essere versata una provvisionale pari rispettivamente a 2.900 e 14 mila euro.